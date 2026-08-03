Корецький вимагає узгодженої роботи уряду і парламенту для вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про необхідність узгодженої роботи уряду та парламенту для просування євроінтеграційних законів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його заява пролунала під час наради послів у Києві 3 серпня.

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Спільна робота як основа руху до ЄС

Прем’єр наголосив, що без чіткої взаємодії між гілками влади неможливо забезпечити ухвалення потрібних рішень.

Саме синхронна робота уряду та парламенту дозволить сформувати достатню кількість законопроєктів, необхідних для наближення України до Європейського Союзу.

"Я вже на всіх рівнях це і просив, і вимагав: без синхронної злагодженої роботи уряду з парламентом не буде тієї достатньої й необхідної кількості законопроєктів, які ведуть нас до Європейського Союзу", – заявив Корецький.

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Курс на швидке членство

Прем’єр також окреслив головний пріоритет своєї роботи. Він підкреслив, що Україна має рухатися до членства в Європейському Союзі максимально швидко.

Корецький зазначив, що уряд продовжить курс, започаткований попередніми командами. За його словами, вже зроблено значний обсяг роботи, і найкращі напрацювання будуть збережені та посилені.

Він наголосив, що виконання євроінтеграційного порядку денного потребує системної співпраці між урядом і парламентом.

Раніше єврокомісарка Марта Кос заявила, що очікує від нового уряду України прискорення реформ. За її словами, Київ уже має чіткий план дій для подальшого просування переговорів про вступ до ЄС.

Своєю чергою міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що переговори про вступ України до ЄС будуть тривалими, а найскладнішими стануть питання верховенства права.

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