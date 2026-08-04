ВР відкриє представництво в Європарламенті, - Стефанчук

Верховна Рада України найближчим часом відкриє власне представництво в Європейському парламенті. Воно працюватиме за аналогією з представництвом Європарламенту, яке вже діє в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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За словами спікера, відкриття представництва в Брюсселі стане одним із ключових кроків для посилення міжпарламентської дипломатії та поглиблення співпраці з європейськими інституціями.

Нові дипломатичні пріоритети

Серед пріоритетів парламентської дипломатії Стефанчук також назвав розширення співпраці з країнами Північної Європи та Балтії. Найближчим часом заплановані офіційні візити української делегації до Рейк'явіка та Гельсінкі.

Окрім цього, Україна вп'яте візьме участь як повноправний учасник у Саміті спікерів парламентів G7, який відбудеться 10-12 вересня в Парижі. Дипломати також працюватимуть над залученням іноземних спікерів до п'ятого Міжпарламентського форуму Кримської платформи, запланованого на грудень у Лондоні.

Просування до членства в ЄС

Окрему увагу голова парламенту приділив європейській інтеграції України. За його словами, безумовним пріоритетом залишається відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу.

Для активізації цього процесу плануються перші за 15 років офіційні візити голови Верховної Ради до Угорщини та Румунії, а також перший за вісім років візит до Словаччини.

Відносини з Польщею

Коментуючи українсько-польські відносини, Стефанчук наголосив, що Верховна Рада має відігравати стабілізуючу роль у подоланні тимчасових суперечностей між країнами та активніше захищати права українців за кордоном.

За його словами, необхідно спільно працювати над усуненням штучних перешкод у двосторонніх відносинах і не допускати політично вмотивованих антиукраїнських кампаній.

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