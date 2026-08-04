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Рашист открыл стрельбу под Севастополем: убил другого военного и троих гражданских
Российский военнослужащий вблизи оккупированного Севастополя убил другого военнослужащего и ещё троих гражданских лиц.
Об этом сообщил оккупационный "губернатор" Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В селе Хмельницкое произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. После этого нападавший в селе Хмельницкое ранил еще трех человек и убил трех мирных жителей: двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину", — говорится в сообщении.
По данным оккупантов, нападавший задержан.
Работают оккупационные оперативные службы, следователи и криминалисты.
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Думаю він таким чином знімав навантаження з пенсійного фонда