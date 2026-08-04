Рашист открыл стрельбу под Севастополем: убил другого военного и троих гражданских

Российский военнослужащий вблизи оккупированного Севастополя убил другого военнослужащего и ещё троих гражданских лиц.

Об этом сообщил оккупационный "губернатор" Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В селе Хмельницкое произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. После этого нападавший в селе Хмельницкое ранил еще трех человек и убил трех мирных жителей: двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину", — говорится в сообщении.

По данным оккупантов, нападавший задержан.

Работают оккупационные оперативные службы, следователи и криминалисты.

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