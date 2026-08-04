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Новости Россияне убивают своих
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Рашист открыл стрельбу под Севастополем: убил другого военного и троих гражданских

Российский военный убил другого военного и ещё троих гражданских в Севастополе

Российский военнослужащий вблизи оккупированного Севастополя убил другого военнослужащего и ещё троих гражданских лиц.

Об этом сообщил оккупационный "губернатор" Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В селе Хмельницкое произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. После этого нападавший в селе Хмельницкое ранил еще трех человек и убил трех мирных жителей: двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину", — говорится в сообщении.

По данным оккупантов, нападавший задержан.

Работают оккупационные оперативные службы, следователи и криминалисты.

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Российский военный убил другого военного и ещё троих гражданских в Севастополе

Автор: 

армия РФ (23870) город Севастополь (1798)
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Топ комментарии
+10
Гойда, братья і сьостри, гойда!
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04.08.2026 09:17 Ответить
+5
Нападник затриманий. Через пару тижнів перепідпише контракт і на штурми, в один кінець.
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04.08.2026 09:20 Ответить
+4
і вбив трьох мирних жителів: двох чоловіків віком 71 та 59 років і 64-річну жінку

Думаю він таким чином знімав навантаження з пенсійного фонда
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04.08.2026 09:16 Ответить

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