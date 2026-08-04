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Новини Росіяни вбивають своїх
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Рашист відкрив стрілянину біля Севастополя: вбив іншого військового та трьох цивільних

Російський військовий вбив іншого та ще трьох цивільних у Севастополі

Російський військовий поблизу окупованого Севастополя вбив іншого військового та ще трьох цивільних.

Про це повідомив окупаційний "губернатор" Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У селі Хмельницьке сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, військовослужбовець відкрив вогонь по своїх співслужбовцях. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Після цього нападник у селі Хмельницьке поранив ще трьох людей і вбив трьох мирних жителів: двох чоловіків віком 71 та 59 років і 64-річну жінку", - йдеться в повідомленні.

За даними окупантів, нападника затримано.

Працюють окупаційні оперативні служби, слідчі та криміналісти.

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Російський військовий вбив іншого та ще трьох цивільних у Севастополі

Автор: 

армія рф (22018) Севастополь (564)
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Топ коментарі
+10
Гойда, братья і сьостри, гойда!
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04.08.2026 09:17 Відповісти
+5
Нападник затриманий. Через пару тижнів перепідпише контракт і на штурми, в один кінець.
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04.08.2026 09:20 Відповісти
+4
і вбив трьох мирних жителів: двох чоловіків віком 71 та 59 років і 64-річну жінку

Думаю він таким чином знімав навантаження з пенсійного фонда
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04.08.2026 09:16 Відповісти

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