Рашист відкрив стрілянину біля Севастополя: вбив іншого військового та трьох цивільних

Російський військовий поблизу окупованого Севастополя вбив іншого військового та ще трьох цивільних.

Про це повідомив окупаційний "губернатор" Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У селі Хмельницьке сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, військовослужбовець відкрив вогонь по своїх співслужбовцях. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Після цього нападник у селі Хмельницьке поранив ще трьох людей і вбив трьох мирних жителів: двох чоловіків віком 71 та 59 років і 64-річну жінку", - йдеться в повідомленні.

За даними окупантів, нападника затримано.

Працюють окупаційні оперативні служби, слідчі та криміналісти.

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