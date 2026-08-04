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Рашист відкрив стрілянину біля Севастополя: вбив іншого військового та трьох цивільних
Російський військовий поблизу окупованого Севастополя вбив іншого військового та ще трьох цивільних.
Про це повідомив окупаційний "губернатор" Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У селі Хмельницьке сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, військовослужбовець відкрив вогонь по своїх співслужбовцях. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Після цього нападник у селі Хмельницьке поранив ще трьох людей і вбив трьох мирних жителів: двох чоловіків віком 71 та 59 років і 64-річну жінку", - йдеться в повідомленні.
За даними окупантів, нападника затримано.
Працюють окупаційні оперативні служби, слідчі та криміналісти.
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Думаю він таким чином знімав навантаження з пенсійного фонда