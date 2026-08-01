Уночі вибухи пролунали в окупованих Луганську, Довжанську, Зугресі та Севастополі. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 1 серпня на тимчасово окупованих територіях Луганської області, Донеччини та Криму пролунала серія вибухів. Під ударами могли опинитися військові та енергетичні об'єкти російських окупаційних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингові ресурси і місцеві телеграм-канали.

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Вибухи пролунали в Луганську та Довжанську

Жителі окупованого Луганська повідомили про серію вибухів і роботу російської протиповітряної оборони.

Одночасно вибухи було чути й в окупованому Довжанську. За попередніми даними, безпілотники атакували військові об'єкти російських військ.

Станом на момент публікації окупаційна влада не повідомляла про можливі руйнування чи постраждалих. Незалежного підтвердження цілей ударів також немає.

Під ударом опинилася Зуївська ТЕС

За інформацією моніторингових каналів, уночі українські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованій Донеччині.





Повідомляється, що під ударом опинилася Зуївська теплова електростанція. Крім того, масована атака БпЛА фіксувалася в окупованому Зугресі, де після вибухів виникла масштабна пожежа.

Також повідомляється про перебої з електропостачанням у частині окупованого Бердянська після ураження енергетичних об'єктів.

Супутники зафіксували пожежі після ударів у Севастополі

Моніторингова група "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки повідомила про пожежі в окупованому Севастополі після ударів по позиціях російських підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

За даними групи, осередки займання зафіксовано в районі мису Фіолент, де базується 475-й окремий центр радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ.

Очевидці нарахували щонайменше вісім вибухів, однак скільки з них були безпосередніми влучаннями, наразі невідомо.

Офіційної інформації про наслідки поки немає

Станом на ранок 1 серпня офіційної інформації про наслідки атак, масштаби пошкоджень або можливих постраждалих на тимчасово окупованих територіях не оприлюднювали.

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