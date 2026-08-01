Ночью взрывы прогремели в оккупированных Луганске, Должанске, Зугресе и Севастополе

В ночь на 1 августа на временно оккупированных территориях Луганской области, Донецкой области и Крыма прогремела серия взрывов. Под ударами могли оказаться военные и энергетические объекты российских оккупационных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые ресурсы и местные Telegram-каналы.

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Взрывы прогремели в Луганске и Должанске

Жители оккупированного Луганска сообщили о серии взрывов и работе российской противовоздушной обороны.

Одновременно взрывы были слышны и в оккупированном Должанске. По предварительным данным, беспилотники атаковали военные объекты российских войск.

На момент публикации оккупационные власти не сообщали о возможных разрушениях или пострадавших. Независимого подтверждения целей ударов также нет.

Под ударом оказалась Зуевская ТЭС

По информации мониторинговых каналов, ночью украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры во временно оккупированной Донецкой области.





Сообщается, что под ударом оказалась Зуевская тепловая электростанция. Кроме того, массированная атака БПЛА фиксировалась в оккупированном Зугресе, где после взрывов возник масштабный пожар.

Также сообщается о перебоях с электроснабжением в части оккупированного Бердянска после поражения энергетических объектов.

Спутники зафиксировали пожары после ударов в Севастополе

Мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки сообщила о пожарах в оккупированном Севастополе после ударов по позициям российских подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

По данным группы, очаги возгорания зафиксированы в районе мыса Фиолент, где базируется 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ.

Очевидцы насчитали как минимум восемь взрывов, однако сколько из них были прямыми попаданиями, пока неизвестно.

Официальной информации о последствиях пока нет

По состоянию на утро 1 августа официальная информация о последствиях атак, масштабах повреждений или возможных пострадавших на временно оккупированных территориях не обнародована.

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