В Николаевской области будут судить мужчину, который корректировал удары РФ и собирал данные об украинской ПВО
В Николаевской области в суд направлен обвинительный акт в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
По данным следствия, мужчину завербовали представители российских спецслужб из-за его пророссийской позиции и публикаций в поддержку государства-агрессора в Telegram-каналах.
Передавал координаты украинских военных объектов
По указаниям кураторов из РФ обвиняемый собирал информацию о местах расположения подразделений Сил обороны Украины, в частности о огневых позициях противовоздушной обороны и логистических объектах.
Чтобы не вызывать подозрений, он объезжал местность под видом поездок по личным делам. Собранные разведданные передавал российскому куратору через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами потенциальных целей.
Угрожает пожизненное заключение
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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