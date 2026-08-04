В Николаевской области будут судить мужчину, который корректировал удары РФ и собирал данные об украинской ПВО

В Николаевской области в суд направлен обвинительный акт в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

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По данным следствия, мужчину завербовали представители российских спецслужб из-за его пророссийской позиции и публикаций в поддержку государства-агрессора в Telegram-каналах.

Передавал координаты украинских военных объектов

По указаниям кураторов из РФ обвиняемый собирал информацию о местах расположения подразделений Сил обороны Украины, в частности о огневых позициях противовоздушной обороны и логистических объектах.

Чтобы не вызывать подозрений, он объезжал местность под видом поездок по личным делам. Собранные разведданные передавал российскому куратору через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами потенциальных целей.

Угрожает пожизненное заключение

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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