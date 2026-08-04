На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який коригував удари РФ та збирав дані про українську ППО

На Миколаївщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 37-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

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За даними слідства, чоловіка завербували представники російських спецслужб через його проросійську позицію та публікації на підтримку держави-агресора в Telegram-каналах.

Передавав координати українських військових об'єктів

За вказівками кураторів з РФ обвинувачений збирав інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони України, зокрема вогневі позиції протиповітряної оборони та логістичні об'єкти.

Щоб не викликати підозр, він об'їжджав місцевість під виглядом побутових поїздок. Зібрані розвіддані передавав російському куратору через месенджер у вигляді текстових повідомлень із координатами потенційних цілей.

Загрожує довічне ув'язнення

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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