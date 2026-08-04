Двое мужчин пытались прорваться в Молдову, напав на пограничника, - ГПСУ

Двое жителей Днепропетровской и Киевской областей пытались на автомобиле прорваться через инженерные заграждения и попасть в Молдову.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили их Volkswagen на подъезде к пограничной полосе. На законное требование остановиться водитель нажал на газ и пытался оторваться от преследования. Мужчины бросили машину в лесу и попытались сбежать пешком", - говорится в сообщении.

Во время задержания они оказали сопротивление и нанесли пограничнику телесные повреждения.

"Нарушители привлечены к административной ответственности и им сообщено о подозрении", - добавили в ГПСУ.

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