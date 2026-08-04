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Новости Незаконное пересечение границы
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Двое мужчин пытались прорваться в Молдову, напав на пограничника, - ГПСУ

Двое мужчин на автомобиле пытались прорваться в Молдову

Двое жителей Днепропетровской и Киевской областей пытались на автомобиле прорваться через инженерные заграждения и попасть в Молдову.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили их Volkswagen на подъезде к пограничной полосе. На законное требование остановиться водитель нажал на газ и пытался оторваться от преследования. Мужчины бросили машину в лесу и попытались сбежать пешком", - говорится в сообщении.

Во время задержания они оказали сопротивление и нанесли пограничнику телесные повреждения.

"Нарушители привлечены к административной ответственности и им сообщено о подозрении", - добавили в ГПСУ.

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Автор: 

Винницкая область (1228) Госпогранслужба (7419) граница (5568) Молдова (2077) Могилёв-Подольский район (3)
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Топ комментарии
+5
лінивий нині ухилянт пішов. вилазить з машини тільки тоді коли вона не їде
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04.08.2026 11:11 Ответить
+4
тактична помилка. Пішли на штурм, а треба було просочуватись.
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04.08.2026 11:08 Ответить
+2
Не хвилюйтесь. Їм покажуть де і як треба просочуватись.
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04.08.2026 11:20 Ответить

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