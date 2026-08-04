Двоє чоловіків намагались прорватися до Молдови, напавши на прикордонника, - ДПСУ
Двоє жителів Дніпропетровщини та Київщини намагались прорватися через інженерні загородження на автомобілі та потрапити до Молдови.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили їхній Volkswagen на під’їзді до прикордонної смуги. На законну вимогу зупинитися водій натиснув на газ та намагався відірватися від переслідування. Чоловіки покинули автівку у лісі й спробували втекти пішки", - йдеться в повідомленні.
Під час затримання чинили опір та завдали прикордоннику тілесних ушкоджень.
"Порушників притягнуто до адмінвідповідальності та повідомлено про підозру", - додали у ДПСУ.
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