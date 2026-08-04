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Новини Незаконний перетин кордону
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Двоє чоловіків намагались прорватися до Молдови, напавши на прикордонника, - ДПСУ

Двоє чоловіків на авто намагалися прорватися до Молдови

Двоє жителів Дніпропетровщини та Київщини намагались прорватися через інженерні загородження на автомобілі та потрапити до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили їхній Volkswagen на під’їзді до прикордонної смуги. На законну вимогу зупинитися водій натиснув на газ та намагався відірватися від переслідування. Чоловіки покинули автівку у лісі й спробували втекти пішки", - йдеться в повідомленні.

Під час затримання чинили опір та завдали прикордоннику тілесних ушкоджень.

"Порушників притягнуто до адмінвідповідальності та повідомлено про підозру", - додали у ДПСУ.

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Автор: 

Вінницька область (1064) ДПСУ Держприкордонслужба (6403) кордон (4076) Молдова (1745) Могилів-Подільський район (2)
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Топ коментарі
+5
лінивий нині ухилянт пішов. вилазить з машини тільки тоді коли вона не їде
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04.08.2026 11:11 Відповісти
+4
тактична помилка. Пішли на штурм, а треба було просочуватись.
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04.08.2026 11:08 Відповісти
+2
Не хвилюйтесь. Їм покажуть де і як треба просочуватись.
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04.08.2026 11:20 Відповісти

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