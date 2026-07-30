Від $5000 до 10000 за трансфер через кордон: правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб. ФОТОрепортаж
Прикордонники спільно з поліцейськими та співробітниками СБУ припинили діяльність трьох каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку з України в Угорщину.
Причетних до схем затримано та повідомлено їм про підозри, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
На Воловеччині, в Закарпатській області, затримали організатора та його пособника після отримання ними неправомірної грошової винагороди у розмірі 10,5 тисяч доларів США від чоловіка, який мав намір незаконно перетнути кордон. За вказану суму коштів переправники пообіцяли організувати правопорушнику трансфер за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.
У Сваляві правоохоронці затримали 59-річного жителя Івано-Франківської області. Оперативники загону з’ясували, що зловмисник за 5000 доларів США доставив на Закарпаття жителя Тернопільської області, проінструктував його, як оминути контрольні пости, а далі збирався доставити до місця безпосереднього порушення українсько-угорського кордону.
На Берегівщині викрили 25-річного місцевого жителя, який за 10 000 доларів взявся переправляти Тисою одного чоловіка призовного віку. Для цього він забезпечив клієнта тимчасовим житлом у прикордонні та дистанційно координував його дії, зокрема, вказував маршрут до прикордонного населеного пункту і надавав інструкції щодо підготовки до незаконного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску. Зловмисника затримали у селищі Вилок після отримання авансу у розмірі 5 тисяч доларів США за незаконні послуги.
Досудові розслідування у справах тривають.
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