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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Незаконний перетин кордону
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Від $5000 до 10000 за трансфер через кордон: правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з поліцейськими та співробітниками СБУ припинили діяльність трьох каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку з України в Угорщину.

Причетних до схем затримано та повідомлено їм про підозри, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На Воловеччині, в Закарпатській області, затримали організатора та його пособника після отримання ними неправомірної грошової винагороди у розмірі 10,5 тисяч доларів США від чоловіка, який мав намір незаконно перетнути кордон. За вказану суму коштів переправники пообіцяли організувати правопорушнику трансфер за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

У Сваляві правоохоронці затримали 59-річного жителя Івано-Франківської області. Оперативники загону з’ясували, що зловмисник за 5000 доларів США доставив на Закарпаття жителя Тернопільської області, проінструктував його, як оминути контрольні пости, а далі збирався доставити до місця безпосереднього порушення українсько-угорського кордону.

На Берегівщині викрили 25-річного місцевого жителя, який за 10 000 доларів взявся переправляти Тисою одного чоловіка призовного віку. Для цього він забезпечив клієнта тимчасовим житлом у прикордонні та дистанційно координував його дії, зокрема, вказував маршрут до прикордонного населеного пункту і надавав інструкції щодо підготовки до незаконного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску. Зловмисника затримали у селищі Вилок після отримання авансу у розмірі 5 тисяч доларів США за незаконні послуги.

Досудові розслідування у справах тривають.

Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб
Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб
Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб
Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб
Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб
Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб
Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб
Правоохоронці заблокували три схеми переправлення осіб

Також читайте: Прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через кордон. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6393) Нацполіція (15784) СБУ (12762) Івано-Франківська область (941) ухилянти (1481) Закарпатська область (2064)
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