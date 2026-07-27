Прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через кордон. ФОТОрепортаж

Співробітники ВВВБ по 9 прикордонному загону ГВЗВВБ "Центр" під час проведення оперативних заходів встановили коло осіб, які, використовуючи телеграм-канали, здійснювали пошук та в подальшому забезпечували незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України до європейських країн.

За кожну незаконно переправлену особу в межах Чернівецької області зловмисники вимагали 7 тисяч доларів США, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У місті Рівне правоохоронці під час реалізації злочинної схеми викрили співорганізатора, який мав забезпечити доставку двох чоловіків до українсько-румунської ділянки кордону. Ним виявився 38-річний житель Івано-Франківської області.

Усі "клієнти" для конспірації отримували ретельний інструктаж щодо підготовки до нелегального маршруту та правил поведінки під час "подорожі".

Наразі фігуранту повідомлено про підозру - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.





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