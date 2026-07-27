Пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста через границу. ФОТОрепортаж

Сотрудники ВВВБ 9-го пограничного отряда ГВЗВВБ "Центр" в ходе проведения оперативных мероприятий выявили группу лиц, которые, используя каналы в Telegram, занимались поиском и впоследствии обеспечивали незаконную переправку лиц мужского пола через государственную границу Украины в европейские страны.

За каждого незаконно переправленного человека в пределах Черновицкой области злоумышленники вымогали 7 тысяч долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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В городе Ровно правоохранители в ходе реализации преступной схемы разоблачили соорганизатора, который должен был обеспечить доставку двух мужчин к украинско-румынскому участку границы. Им оказался 38-летний житель Ивано-Франковской области.

Все "клиенты" в целях конспирации получали тщательный инструктаж по подготовке к нелегальному маршруту и правилам поведения во время "путешествия".

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет, избран меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.





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