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Новости Фото Переправка через границу уклонистов
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Пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста через границу. ФОТОрепортаж

Сотрудники ВВВБ 9-го пограничного отряда ГВЗВВБ "Центр" в ходе проведения оперативных мероприятий выявили группу лиц, которые, используя каналы в Telegram, занимались поиском и впоследствии обеспечивали незаконную переправку лиц мужского пола через государственную границу Украины в европейские страны.

За каждого незаконно переправленного человека в пределах Черновицкой области злоумышленники вымогали 7 тысяч долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В городе Ровно правоохранители в ходе реализации преступной схемы разоблачили соорганизатора, который должен был обеспечить доставку двух мужчин к украинско-румынскому участку границы. Им оказался 38-летний житель Ивано-Франковской области.

Все "клиенты" в целях конспирации получали тщательный инструктаж по подготовке к нелегальному маршруту и правилам поведения во время "путешествия".

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет, избран меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

ГПСУ
ГПСУ

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Автор: 

Госпогранслужба (7404) граница (5565) Ровно (572) уклонисты (1421) Ровенская область (1408) Черновицкая область (155) Ровенский район (54)
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Топ комментарии
+6
А депутати постійно і регулярно кордони перетинають, законно чи ні?
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27.07.2026 14:50 Ответить
+6
Нет никакого Закона! Есть противозаконная постанова КМУ. Когда начнутся разборки, будет много сльОз от "героИв!
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27.07.2026 14:59 Ответить
+4
З якого часу чоловіки стали власністю держави?
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27.07.2026 14:55 Ответить

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