От $5000 до 10000 за перевозку через границу: правоохранители пресекли три схемы переправки лиц. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ пресекли деятельность трех каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию.

Лица, причастные к этим схемам, задержаны, им сообщено о подозрениях, сообщает Цензор.НЕТ.

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В Воловечском районе Закарпатской области задержали организатора и его пособника после того, как они получили незаконное денежное вознаграждение в размере 10,5 тысяч долларов США от мужчины, намеревавшегося незаконно пересечь границу. За указанную сумму перевозчики пообещали организовать правонарушителю выезд за границу в обход официальных пунктов пропуска.

В Сваляве правоохранители задержали 59-летнего жителя Ивано-Франковской области. Оперативники отряда выяснили, что злоумышленник за 5000 долларов США доставил на Закарпатье жителя Тернопольской области, проинструктировал его, как обойти контрольные посты, а затем собирался доставить к месту непосредственного нарушения украинско-венгерской границы.

В Береговском районе разоблачили 25-летнего местного жителя, который за 10 000 долларов взялся переправить через Тису одного мужчину призывного возраста. Для этого он обеспечил клиента временным жильем в приграничной зоне и дистанционно координировал его действия, в частности, указывал маршрут до приграничного населенного пункта и давал инструкции по подготовке к незаконному пересечению границы вне официальных пунктов пропуска. Злоумышленник был задержан в поселке Вилок после получения аванса в размере 5 тысяч долларов США за незаконные услуги.

Досудебные расследования по этим делам продолжаются.

















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