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От $5000 до 10000 за перевозку через границу: правоохранители пресекли три схемы переправки лиц. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ пресекли деятельность трех каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию.

Лица, причастные к этим схемам, задержаны, им сообщено о подозрениях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В Воловечском районе Закарпатской области задержали организатора и его пособника после того, как они получили незаконное денежное вознаграждение в размере 10,5 тысяч долларов США от мужчины, намеревавшегося незаконно пересечь границу. За указанную сумму перевозчики пообещали организовать правонарушителю выезд за границу в обход официальных пунктов пропуска.

В Сваляве правоохранители задержали 59-летнего жителя Ивано-Франковской области. Оперативники отряда выяснили, что злоумышленник за 5000 долларов США доставил на Закарпатье жителя Тернопольской области, проинструктировал его, как обойти контрольные посты, а затем собирался доставить к месту непосредственного нарушения украинско-венгерской границы.

В Береговском районе разоблачили 25-летнего местного жителя, который за 10 000 долларов взялся переправить через Тису одного мужчину призывного возраста. Для этого он обеспечил клиента временным жильем в приграничной зоне и дистанционно координировал его действия, в частности, указывал маршрут до приграничного населенного пункта и давал инструкции по подготовке к незаконному пересечению границы вне официальных пунктов пропуска. Злоумышленник был задержан в поселке Вилок после получения аванса в размере 5 тысяч долларов США за незаконные услуги.

Досудебные расследования по этим делам продолжаются.

Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц
Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц
Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц
Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц
Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц
Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц
Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц
Правоохранители пресекли три схемы переправки лиц

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Автор: 

Госпогранслужба (7409) Нацполиция (17570) СБУ (21312) Ивано-Франковская область (1043) уклонисты (1425) Закарпатская область (2851)
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