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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области: силы ПВО говорят об "учебной цели"

Тревогу внезапно объявили на Прикарпатье: в чём причина?

На Прикарпатье объявлена воздушная тревога. В регионе безопасно, силы ПВО заявили о "учебной цели".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В 11:41 в Ивано-Франковской области сообщили о воздушной тревоге.

Тревогу внезапно объявили на Прикарпатье: в чём причина?

Однако впоследствии Воздушные силы заявили, что в области "учебная цель".

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Тревогу внезапно объявили на Прикарпатье: в чём причина?

Автор: 

Ивано-Франковская область (1045) Воздушные силы (3321) воздушная тревога (890)
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