Воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области: силы ПВО говорят об "учебной цели"
На Прикарпатье объявлена воздушная тревога. В регионе безопасно, силы ПВО заявили о "учебной цели".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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В 11:41 в Ивано-Франковской области сообщили о воздушной тревоге.
Однако впоследствии Воздушные силы заявили, что в области "учебная цель".
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