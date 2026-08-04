Воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области: силы ПВО говорят об "учебной цели"

На Прикарпатье объявлена воздушная тревога. В регионе безопасно, силы ПВО заявили о "учебной цели".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В 11:41 в Ивано-Франковской области сообщили о воздушной тревоге.

Однако впоследствии Воздушные силы заявили, что в области "учебная цель".

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