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Жители Ивано-Франковской области, чье жилье пострадало вследствие ночного обстрела, смогут получить денежную компенсацию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Жители Ивано-Франковской области, чье жилье пострадало вследствие ночного обстрела, смогут получить денежную компенсацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации Светланы Онищук.

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Повреждения после обстрела: что известно

Вследствие российского обстрела на территории Ивано-Франковской области зафиксированы повреждения промышленного объекта, более 50 частных жилых домов и 9 хозяйственных построек.

Повреждения обнаружены в Калушском и Ивано-Франковском районах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В настоящее время на местах работают соответствующие службы и специальные комиссии. Они проводят обследование поврежденных объектов и определяют размеры нанесенного ущерба.

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Как получить компенсацию и что нужно сделать

Владельцы поврежденного имущества могут получить денежную помощь в рамках Комплексной программы социальной защиты населения Ивано-Франковской области на 2022–2026 годы.

Для получения помощи необходимо подать заявление в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию или в Департамент социальной политики областной военной администрации. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие факт повреждения имущества и право собственности.

Отдельно жителей призвали соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов необходимо не приближаться к ним и сообщать в соответствующие службы по телефонам 101 или 102.

Обстрелы Ивано-Франковской области

Обстрелы Ивано-Франковской области

Обстрелы Ивано-Франковской области

Обстрелы Ивано-Франковской области

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Что предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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