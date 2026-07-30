Жителі Івано-Франківської області, чиє житло постраждало внаслідок нічного обстрілу, зможуть отримати грошову компенсацію. ФОТОрепортаж
Жителі Івано-Франківської області, чиє житло постраждало внаслідок нічного обстрілу, зможуть отримати грошову компенсацію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук.
Пошкодження після обстрілу: що відомо
Внаслідок російського обстрілу на території Івано-Франківської області зафіксовано пошкодження промислового об’єкта, понад 50 приватних житлових будинків та 9 господарських споруд.
Пошкодження виявлено у Калуському та Івано-Франківському районах. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Наразі на місцях працюють відповідні служби та спеціальні комісії. Вони проводять обстеження пошкоджених об’єктів і визначають обсяги завданих збитків.
Як отримати компенсацію та що потрібно зробити
Власники пошкодженого майна можуть отримати грошову допомогу в межах Комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки.
Для отримання допомоги необхідно подати заяву до Івано-Франківської обласної державної адміністрації або до Департаменту соціальної політики обласної військової адміністрації. До заяви слід додати документи, що підтверджують факт пошкодження майна та право власності.
Окремо мешканців закликали дотримуватися правил безпеки. У разі виявлення уламків або підозрілих предметів необхідно не наближатися до них і повідомляти відповідні служби за телефонами 101 або 102.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
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