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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголосили на Івано-Франківщині: сили ППО кажуть про "навчальну ціль"

Тривогу раптово оголосили на Прикарпатті: в чому причина?

Повітряну тривогу оголосили на Прикарпатті. В регіоні безпечно, сили ППО заявили про "навчальну ціль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Об 11:41 в Івано-Франківській області повідомили про повітряну тривогу.

Тривогу раптово оголосили на Прикарпатті: в чому причина?

Проте згодом Повітряні сили заявили, що в області "навчальна ціль".

Читайте: Жителі Івано-Франківської області, чиє житло постраждало внаслідок нічного обстрілу, зможуть отримати грошову компенсацію. ФОТОрепортаж

Тривогу раптово оголосили на Прикарпатті: в чому причина?

Автор: 

Івано-Франківська область (945) Повітряні сили (3667) повітряна тривога (1004)
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