Повітряну тривогу оголосили на Івано-Франківщині: сили ППО кажуть про "навчальну ціль"
Повітряну тривогу оголосили на Прикарпатті. В регіоні безпечно, сили ППО заявили про "навчальну ціль".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Об 11:41 в Івано-Франківській області повідомили про повітряну тривогу.
Проте згодом Повітряні сили заявили, що в області "навчальна ціль".
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