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Рашисты нанесли ракетный удар по предприятию в Богодухове: трое раненых

ракеты ударили по Богодухову

Днём 4 августа 2026 года враг атаковал гражданское предприятие в Богодухове в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

На данный момент известно о трёх пострадавших – им оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительно, оккупанты применили 2 ракеты. На месте – пожар.

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Удар РФ по Дергачам

По данным ОВА, ещё одно попадание вражеской ракеты зафиксировали в Дергачах. Оттуда информация о пострадавших не поступала.

Продолжается ликвидация последствий обстрела.

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Автор: 

Дергачи (42) Харьковская область (3035) Богодуховский район (201) Харьковский район (1047) Богодухов (55)
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