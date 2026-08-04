Рашисты нанесли ракетный удар по предприятию в Богодухове: трое раненых
Днём 4 августа 2026 года враг атаковал гражданское предприятие в Богодухове в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
На данный момент известно о трёх пострадавших – им оказывается необходимая медицинская помощь.
Предварительно, оккупанты применили 2 ракеты. На месте – пожар.
Удар РФ по Дергачам
По данным ОВА, ещё одно попадание вражеской ракеты зафиксировали в Дергачах. Оттуда информация о пострадавших не поступала.
Продолжается ликвидация последствий обстрела.
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