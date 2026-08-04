Рашисти вдарили ракетами по підприємству у Богодухові: троє поранених
Вдень 4 серпня 2026 року ворог атакував цивільне підприємство в Богодухові на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Наразі відомо про трьох постраждалих – їм надається необхідна медична допомога.
Попередньо, окупанти застосували 2 ракети. На місці - пожежа.
Удар РФ по Дергачах
За даними ОВА, ще одне влучання ворожої ракети зафіксували в Дергачах. Тут інформація про постраждалих не надходила.
Триває ліквідація наслідків обстрілу.
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