Рашисти вдарили ракетами по підприємству у Богодухові: троє поранених

Вдень 4 серпня 2026 року ворог атакував цивільне підприємство в Богодухові на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Наразі відомо про трьох постраждалих – їм надається необхідна медична допомога.

Попередньо, окупанти застосували 2 ракети. На місці - пожежа.

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Удар РФ по Дергачах

За даними ОВА, ще одне влучання ворожої ракети зафіксували в Дергачах. Тут інформація про постраждалих не надходила.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

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