РФ атакувала пожежну частину в Богодухові: поранено трьох рятувальників. ФОТО

Російський безпілотник "Молнія" вдарив по пожежно-рятувальній частині в Богодухові на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Харківщини.

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БпЛА влучив у землю поблизу будівлі підрозділу ДСНС.

Унаслідок атаки постраждали троє рятувальників. Двох із них госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості, ще одному медичну допомогу надали на місці.

У ДСНС наголосили, що Росія вкотре цілеспрямовано атакує рятувальників, які щодня ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і рятують життя людей.

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Наслідки атаки





