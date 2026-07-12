РФ атакувала пожежну частину в Богодухові: поранено трьох рятувальників. ФОТО
Російський безпілотник "Молнія" вдарив по пожежно-рятувальній частині в Богодухові на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє рятувальників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Харківщини.
БпЛА влучив у землю поблизу будівлі підрозділу ДСНС.
Унаслідок атаки постраждали троє рятувальників. Двох із них госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості, ще одному медичну допомогу надали на місці.
У ДСНС наголосили, що Росія вкотре цілеспрямовано атакує рятувальників, які щодня ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і рятують життя людей.
Наслідки атаки
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