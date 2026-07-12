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Новости Фото Атака на спасателей
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РФ атаковала пожарную часть в Богодухове: ранены трое спасателей. ФОТО

Российский беспилотник "Молния" нанес удар по пожарно-спасательной части в Богодухове в Харьковской области. В результате атаки пострадали трое спасателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

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БПЛА упал на землю рядом со зданием подразделения ГСЧС.

В результате атаки пострадали трое спасателей. Двоих из них госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, еще одному оказали медицинскую помощь на месте.

В ГСЧС подчеркнули, что Россия в очередной раз целенаправленно атакует спасателей, которые ежедневно ликвидируют последствия вражеских обстрелов и спасают жизни людей.

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Последствия атаки

Российские войска нанесли удар беспилотником типа
Российские войска нанесли удар беспилотником типа
Российские войска нанесли удар беспилотником типа

Автор: 

беспилотник (5439) обстрел (33747) ГСЧС (5261) Харьковская область (2917) Богодуховский район (196) Богодухов (54)
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