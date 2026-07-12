РФ атаковала пожарную часть в Богодухове: ранены трое спасателей. ФОТО
Российский беспилотник "Молния" нанес удар по пожарно-спасательной части в Богодухове в Харьковской области. В результате атаки пострадали трое спасателей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.
БПЛА упал на землю рядом со зданием подразделения ГСЧС.
В результате атаки пострадали трое спасателей. Двоих из них госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, еще одному оказали медицинскую помощь на месте.
В ГСЧС подчеркнули, что Россия в очередной раз целенаправленно атакует спасателей, которые ежедневно ликвидируют последствия вражеских обстрелов и спасают жизни людей.
Последствия атаки
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