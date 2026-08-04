С начала года оккупанты повредили 97 АЗС на Харьковщине

С начала 2026 года российские войска нанесли 150 ударов по автозаправочным станциям Харьковской области, вследствие чего 97 объектов были повреждены или разрушены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обэтом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"С начала года оккупанты нанесли 150 ударов по автозаправочным станциям, повредив или разрушив 97 объектов", — сообщил он.



Несмотря на атаки, дефицита топлива в области нет. Экстренные службы на 100% обеспечены бензином и дизелем.

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Продолжается усиление защиты АЗС

Постоянно работаем с владельцами АЗС над усилением защиты. Также направили в правительство предложение об определении автозаправочных станций в качестве объектов критической инфраструктуры, что позволит ввести механизм их обязательной защиты.

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