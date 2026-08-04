Від початку року окупанти пошкодили 97 АЗС у Харківській області
Від початку 2026 року російські війська здійснили 150 ударів по автозаправних станціях Харківської області, унаслідок чого було пошкоджено або зруйновано 97 об'єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Від початку року окупанти завдали 150 ударів по автозаправних станціях, пошкодивши або зруйнувавши 97 об’єктів", - повідомив він.
Попри атаки, дефіциту пального в області немає. Екстрені служби на 100% забезпечені бензином і дизелем.
Триває посилення захисту АЗС
Постійно працюємо з власниками АЗС над посиленням захисту. Також направили до Уряду пропозицію щодо визначення автозаправних станцій об’єктами критичної інфраструктури, що дозволить запровадити механізм їх обов’язкового захисту.
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