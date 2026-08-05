На Донетчине установят 21 мобильное укрытие, - ОВА
В Донецкой области при поддержке Украинского Красного Креста установят 21 мобильное железобетонное укрытие. Первую партию защитных сооружений планируют доставить уже в августе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.
Первые укрытия появятся уже в этом месяце
По словам Филишкина, первую партию мобильных укрытий доставят в августе, а вторую - в сентябре.
"Первую партию мобильных железобетонных укрытий планируем получить уже в августе, вторую - в сентябре", - сообщил глава области.
Обсудили эвакуацию и подготовку к зиме
Вопрос установки укрытий обсудили во время встречи руководства Донецкой ОВА с президентом Украинского Красного Креста Максимом Доценко.
Стороны также обсудили гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью в области, ход эвакуации населения, поддержку внутренне перемещенных лиц и подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов, в частности помощь жителям из уязвимых категорий в рамках программы зимней поддержки.
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