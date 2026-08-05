На Донетчине установят 21 мобильное укрытие, - ОВА

В Донецкой области при поддержке Украинского Красного Креста установят 21 мобильное железобетонное укрытие. Первую партию защитных сооружений планируют доставить уже в августе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые укрытия появятся уже в этом месяце

По словам Филишкина, первую партию мобильных укрытий доставят в августе, а вторую - в сентябре.

"Первую партию мобильных железобетонных укрытий планируем получить уже в августе, вторую - в сентябре", - сообщил глава области.

Обсудили эвакуацию и подготовку к зиме

Вопрос установки укрытий обсудили во время встречи руководства Донецкой ОВА с президентом Украинского Красного Креста Максимом Доценко.

Стороны также обсудили гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью в области, ход эвакуации населения, поддержку внутренне перемещенных лиц и подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов, в частности помощь жителям из уязвимых категорий в рамках программы зимней поддержки.

Читайте также: 6,3 млн грн за укрытия, которые не защищают во время обстрелов: бывшей чиновнице сферы образования в Днепропетровской области сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж