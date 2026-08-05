На Донеччині встановлять 21 мобільне укриття, - ОВА

У Донецькій області за підтримки Українського Червоного Хреста встановлять 21 мобільне залізобетонне укриття. Першу партію захисних споруд планують доставити вже у серпні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Перші укриття з'являться вже цього місяця

За словами Філашкіна, першу партію мобільних укриттів доставлять у серпні, а другу – у вересні.

"Першу партію мобільних залізобетонних укриттів плануємо отримати вже у серпні, другу – у вересні", – повідомив очільник області.

Обговорили евакуацію та підготовку до зими

Питання встановлення укриттів обговорили під час зустрічі керівництва Донецької ОВА з президентом Українського Червоного Хреста Максимом Доценком.

Сторони також обговорили гуманітарну та безпекову ситуацію в області, перебіг евакуації населення, підтримку внутрішньо переміщених осіб і підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років, зокрема допомогу жителям із вразливих категорій у межах програми зимової підтримки.

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