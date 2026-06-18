6,3 млн грн за укриття, які не захищають під час обстрілів: повідомлено про підозру експосадовиці освіти на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури повідомили колишній посадовиці про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у громаді Дніпропетровщини, яка регулярно зазнає ворожих атак, мали встановити чотири модульні укриття для дітей, працівників закладів освіти та місцевих жителів. Споруди розраховувалися на одночасне перебування до 200 осіб і мали забезпечувати безпеку під час обстрілів.



Втім, з місцевого бюджету було сплачено 6,3 млн грн за конструкції, які не відповідають вимогам захисту та фактично не можуть виконувати функцію укриттів.

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У 2023 році відділ освіти, молоді та спорту однієї з громад Дніпропетровщини уклав договір на постачання та монтаж чотирьох захисних модульних укриттів у селищі Покровське. За умовами, вони мали бути заглиблені в ґрунт і укріплені бетоном, що є ключовою вимогою для їхньої захисної функції.

Споруди не відповідають державним стандартам

Встановлено, що тодішня начальниця відділу освіти не перевірила відповідність поставлених конструкцій умовам договору та підписала акти приймання-передачі. Після цього підряднику перерахували бюджетні кошти.

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Експертиза засвідчила, що встановлені споруди не відповідають державним стандартам і не забезпечують належного рівня захисту.







