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6,3 млн грн за укриття, які не захищають під час обстрілів: повідомлено про підозру експосадовиці освіти на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури повідомили колишній посадовиці про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Експосадовиці освіти повідомили про підозру через неякісні укриття

Що відомо

Як зазначається, у громаді Дніпропетровщини, яка регулярно зазнає ворожих атак, мали встановити чотири модульні укриття для дітей, працівників закладів освіти та місцевих жителів. Споруди розраховувалися на одночасне перебування до 200 осіб і мали забезпечувати безпеку під час обстрілів.

Втім, з місцевого бюджету було сплачено 6,3 млн грн за конструкції, які не відповідають вимогам захисту та фактично не можуть виконувати функцію укриттів.

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Експосадовиці освіти повідомили про підозру через неякісні укриття

У 2023 році відділ освіти, молоді та спорту однієї з громад Дніпропетровщини уклав договір на постачання та монтаж чотирьох захисних модульних укриттів у селищі Покровське. За умовами, вони мали бути заглиблені в ґрунт і укріплені бетоном, що є ключовою вимогою для їхньої захисної функції.

Споруди не відповідають державним стандартам

Встановлено, що тодішня начальниця відділу освіти не перевірила відповідність поставлених конструкцій умовам договору та підписала акти приймання-передачі. Після цього підряднику перерахували бюджетні кошти.

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Експертиза засвідчила, що встановлені споруди не відповідають державним стандартам і не забезпечують належного рівня захисту.

Експосадовиці освіти повідомили про підозру через неякісні укриття
Експосадовиці освіти повідомили про підозру через неякісні укриття
Експосадовиці освіти повідомили про підозру через неякісні укриття
Експосадовиці освіти повідомили про підозру через неякісні укриття

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3938) укриття (370) Дніпропетровська область (5143)
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