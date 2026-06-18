6,3 млн грн за укрытия, которые не защищают от обстрелов: сообщено о подозрении экс-чиновнице отдела образования на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
Прокуроры Синельниковской окружной прокуратуры сообщили бывшей чиновнице о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Решается вопрос о мере пресечения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в громаде Днепропетровской области, которая регулярно подвергается вражеским атакам, должны были установить четыре модульных укрытия для детей, работников учебных заведений и местных жителей. Сооружения рассчитывались на одновременное пребывание до 200 человек и должны были обеспечивать безопасность во время обстрелов.
Однако из местного бюджета было выплачено 6,3 млн грн за конструкции, которые не соответствуют требованиям защиты и фактически не могут выполнять функцию укрытий.
В 2023 году отдел образования, молодежи и спорта одной из громад Днепропетровской области заключил договор на поставку и монтаж четырех защитных модульных укрытий в поселке Покровское. По условиям договора, они должны были быть заглублены в грунт и укреплены бетоном, что является ключевым требованием для их защитной функции.
Сооружения не соответствуют государственным стандартам
Установлено, что тогдашняя начальница отдела образования не проверила соответствие поставленных конструкций условиям договора и подписала акты приёма-передачи. После этого подрядчику перечислили бюджетные средства.
Экспертиза подтвердила, что установленные сооружения не соответствуют государственным стандартам и не обеспечивают надлежащего уровня защиты.
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