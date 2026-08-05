В Польше закрыли дело о "дипломатической измене" после Смоленской катастрофы: признаков преступления не обнаружили

Национальная прокуратура Польши завершила десятилетнее расследование по делу о так называемой дипломатической измене в ходе расследования Смоленской авиакатастрофы 2010 года. Следователи не обнаружили признаков уголовного правонарушения в действиях польских властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

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За десять лет допросили почти 500 свидетелей

Расследование касалось решений польских властей, принятых в апреле и мае 2010 года после авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой.

По словам пресс-секретаря Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака, в рамках дела следователи допросили 488 свидетелей.

"Расследование, длившееся 10 лет, показало, что действия польских властей в апреле и мае 2010 года не содержали никаких признаков преступления в виде дипломатической измены", - заявил Новак.

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Основное расследование катастрофы продолжается

В прокуратуре подчеркнули, что закрытие этого дела не означает завершения основного расследования причин Смоленской катастрофы, которое продолжается с 2010 года.

Новак сообщил, что недавно следователи получили перевод дополненного заключения Международной группы экспертов, которое должно дать ответ на вопрос о причинах катастрофы. По его словам, выводы документа могут быть обнародованы уже в ближайшие недели.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный". В результате катастрофы погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, высокопоставленные чиновники, военное командование и представители польской элиты.

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