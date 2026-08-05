У Польщі закрили справу про "дипломатичну зраду" після Смоленської катастрофи: ознак злочину не знайшли

Національна прокуратура Польщі завершила десятирічне розслідування у справі про так звану дипломатичну зраду під час розслідування Смоленської авіакатастрофи 2010 року. Слідчі не виявили ознак кримінального правопорушення в діях польської влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує RMF24.

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За десять років допитали майже 500 свідків

Розслідування стосувалося рішень польської влади, ухвалених у квітні та травні 2010 року після авіакатастрофи під Смоленськом, у якій загинули 96 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качинський із дружиною.

За словами речника Національної прокуратури Пшемислава Новака, у межах справи слідчі допитали 488 свідків.

"Розслідування, яке тривало 10 років, показало, що дії польської влади у квітні та травні 2010 року не містили жодних ознак злочину дипломатичної зради", – заявив Новак.

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Основне розслідування катастрофи триває

У прокуратурі наголосили, що закриття цієї справи не означає завершення основного розслідування причин Смоленської катастрофи, яке триває з 2010 року.

Новак повідомив, що нещодавно слідчі отримали переклад доповненого висновку Міжнародної групи експертів, який має дати відповідь на питання про причини катастрофи. За його словами, висновки документа можуть оприлюднити вже найближчими тижнями.

10 квітня 2010 року літак Ту-154М розбився під час заходу на посадку на аеродромі "Смоленськ-Північний". Унаслідок катастрофи загинули 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, високопосадовці, військове командування та представники польської еліти.

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