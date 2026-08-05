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Новости Атака беспилотников
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РФ атакует Украину вечером 5 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Атака беспилотников на Украину

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 5 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:41 — поступило сообщение о реактивном БПЛА, направляющемся в сторону Одессы.

В 19:55 — БПЛА в Харьковской области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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