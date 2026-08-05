РФ атакует Украину вечером 5 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 5 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:41 — поступило сообщение о реактивном БПЛА, направляющемся в сторону Одессы.
В 19:55 — БПЛА в Харьковской области.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль