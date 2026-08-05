Глава МИД Италии Таяни осудил ракетно-дроновую атаку РФ на Киев: это серьезное нарушение международного права
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил ночную ракетно-дроновую атаку России на Киев и пригороды, в результате которой погибли и пострадали мирные жители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава итальянской дипломатии написал в социальной сети X.
"Удары по гражданскому населению недопустимы"
"Самым решительным образом осуждаю последнюю российскую ракетную атаку против жителей Киева, которая вновь привела к гибели и ранениям ни в чем не повинных гражданских лиц. Удары по гражданским объектам и городской застройке баллистическими ракетами и дронами - это серьезное нарушение международного права, и это недопустимо", - подчеркнул Таяни.
Глава МИД Италии также выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.
Италия подтвердила поддержку Украины
Таяни заверил, что Рим и впредь будет поддерживать Украину и работать вместе с европейскими и другими партнерами для достижения справедливого и прочного мира.
"Италия подтверждает свою поддержку Украины и продолжит работать вместе с европейскими и другими партнерами над достижением справедливого и прочного мира", - заявил он.
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