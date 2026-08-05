Глава МИД Италии Таяни осудил ракетно-дроновую атаку РФ на Киев: это серьезное нарушение международного права

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил ночную ракетно-дроновую атаку России на Киев и пригороды, в результате которой погибли и пострадали мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава итальянской дипломатии написал в социальной сети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Удары по гражданскому населению недопустимы"

"Самым решительным образом осуждаю последнюю российскую ракетную атаку против жителей Киева, которая вновь привела к гибели и ранениям ни в чем не повинных гражданских лиц. Удары по гражданским объектам и городской застройке баллистическими ракетами и дронами - это серьезное нарушение международного права, и это недопустимо", - подчеркнул Таяни.

Глава МИД Италии также выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.

Читайте: Украина уже одержала победу в войне, а Путин застрял на линии фронта, - министр обороны Италии Кроцетто

Италия подтвердила поддержку Украины

Таяни заверил, что Рим и впредь будет поддерживать Украину и работать вместе с европейскими и другими партнерами для достижения справедливого и прочного мира.

"Италия подтверждает свою поддержку Украины и продолжит работать вместе с европейскими и другими партнерами над достижением справедливого и прочного мира", - заявил он.

Читайте также: Италия поддерживает путь Украины к полноправному членству в ЕС, - Таяни