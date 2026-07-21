Украина уже одержала победу в войне, а Путин застрял на линии фронта, — министр обороны Италии Кроцетто

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что Украина уже одержала победу в войне с Россией, если оценивать нынешнее положение дел через призму прогнозов о начале полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в интервью изданию Ansa в кулуарах саммита в Лондоне с участием глав оборонных ведомств Великобритании, Японии и Канады, передает Цензор.НЕТ.

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От плана "Киев за неделю" до истощения российской армии

Кроцетто подчеркнул, что аналитики и мировые лидеры в 2022 году существенно недооценили потенциал украинской нации и ВСУ.

"Четыре года назад все думали, что Россия доберётся до Киева за неделю", — отметил итальянский министр, напомнив, что даже Вашингтон в начале полномасштабного вторжения разрабатывал сценарии экстренной эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.

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Однако реальность оказалась кардинально иной. Сейчас, по его мнению, оккупационные войска РФ утратили оперативный темп и несут катастрофические человеческие потери:

"Украина по-прежнему существует; она сильна и с каждым днем усложняет войну для (российского диктатора. — Ред.) Владимира Путина. С ее точки зрения, она уже победила, потому что никогда не намеревалась вторгнуться в Россию — она лишь защищается".

По данным итальянского оборонного ведомства, ежемесячные безвозвратные и санитарные потери армии РФ на фронте стабильно держатся на уровне около 30 тысяч оккупантов. Кроцетто отметил ключевую роль украинских беспилотных систем в нивелировании численного превосходства врага.

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Когда закончится война

Комментируя возможные рамки и дипломатические пути завершения боевых действий, Крозетто отметил, что первым реальным сигналом готовности Москвы к миру должно стать хотя бы кратковременное прекращение обстрелов украинских городов:

"Война закончится, когда Россия прекратит бомбардировки Украины хотя бы на 24 или 48 часов, чего она не делала даже на один день с 2022 года", — резюмировал министр обороны Италии.

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