"Акт мести": Италия заявила, что РФ выслала ее военного атташе
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Россия без каких-либо оснований выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников.
Об этом Таяни написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Италии на решение РФ
"РФ без каких-либо оснований выслала из Москвы военного атташе Италии и его сотрудника. Это акт откровенной мести за высылку из Италии двух российских военных атташе, которых как раз поймали с поличным во время шпионской деятельности в ущерб нашей национальной безопасности", — заявил глава МИД Италии.
Что этому предшествовало?
Напомним, 9 июля сообщалось, что Министерство иностранных дел Италии решило выслать из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, которые шпионили в пользу Москвы.
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