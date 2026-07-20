"Акт мести": Италия заявила, что РФ выслала ее военного атташе

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Россия без каких-либо оснований выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников.

Об этом Таяни написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Италии на решение РФ

"РФ без каких-либо оснований выслала из Москвы военного атташе Италии и его сотрудника. Это акт откровенной мести за высылку из Италии двух российских военных атташе, которых как раз поймали с поличным во время шпионской деятельности в ущерб нашей национальной безопасности", — заявил глава МИД Италии.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 9 июля сообщалось, что Министерство иностранных дел Италии решило выслать из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, которые шпионили в пользу Москвы.

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