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"Акт помсти": Італія заявила, що РФ вислала її військового аташе

італія

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Росія без жодних підстав вислала військового аташе італійського посольства разом з одним з його співробітників.

Про це Таяні написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Італії на рішення РФ 

"РФ без жодних підстав вислала з Москви військового аташе Італії та його співробітника. Це акт відвертої помсти за вислання з Італії двох російських військових аташе, яких якраз спіймали на гарячому під час шпигунської діяльності на шкоду нашій національній безпеці", - заявив глава МЗС Італії.

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Що передувало?

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Італії вирішило вислати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі, які шпигували на користь Москви.

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Італія (1707) росія (70901) Таяні Антоніо (90) аташе (8)
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