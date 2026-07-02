Рим опроверг заявления о блокировании поддержки Украины на саммите НАТО

Италия не препятствует решению союзников по НАТО о продлении военной помощи Украине в 2027 году и не отказывается от поддержки на этом уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении информагентства ANSA со ссылкой на правительственные источники.

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Позиция Италии по поводу помощи Украине

Правительственные источники заверили, что Италия не выступает против финансовых обязательств союзников по поддержке Украины. Они опровергли информацию, распространенную немецким изданием, о якобы блокировании решений относительно 2027 года.

"Италия не будет блокировать помощь Украине на 2027 год", - отмечается в сообщении.

Также уточняется, что страна не отказывается от поддержки Украины и не выступала против выделения 70 миллиардов евро. Изначально речь шла лишь о целесообразности включения этой суммы в итоговую декларацию саммита.

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Споры вокруг декларации НАТО

По информации источников, возражения по поводу формулировок были сняты несколько дней назад. Ранее сообщалось, что в ходе подготовки декларации союзники согласовали намерение предоставить Украине 70 миллиардов евро помощи в 2026 году.

Дискуссии велись вокруг пункта о 2027 году. В нём речь идёт об обязательстве обеспечить Украине как минимум такой же уровень поддержки и в следующем году.

Отмечается, что общая сумма в 70 миллиардов евро включает 30 миллиардов евро кредитной программы Европейского Союза и 40 миллиардов евро двусторонней военной помощи союзников.

В случае согласования аналогичного обязательства на 2027 год общий объем поддержки может достичь 140 миллиардов евро за два года.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.

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