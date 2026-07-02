Рим опроверг заявления о блокировании поддержки Украины на саммите НАТО
Италия не препятствует решению союзников по НАТО о продлении военной помощи Украине в 2027 году и не отказывается от поддержки на этом уровне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении информагентства ANSA со ссылкой на правительственные источники.
Позиция Италии по поводу помощи Украине
Правительственные источники заверили, что Италия не выступает против финансовых обязательств союзников по поддержке Украины. Они опровергли информацию, распространенную немецким изданием, о якобы блокировании решений относительно 2027 года.
"Италия не будет блокировать помощь Украине на 2027 год", - отмечается в сообщении.
Также уточняется, что страна не отказывается от поддержки Украины и не выступала против выделения 70 миллиардов евро. Изначально речь шла лишь о целесообразности включения этой суммы в итоговую декларацию саммита.
Споры вокруг декларации НАТО
По информации источников, возражения по поводу формулировок были сняты несколько дней назад. Ранее сообщалось, что в ходе подготовки декларации союзники согласовали намерение предоставить Украине 70 миллиардов евро помощи в 2026 году.
Дискуссии велись вокруг пункта о 2027 году. В нём речь идёт об обязательстве обеспечить Украине как минимум такой же уровень поддержки и в следующем году.
Отмечается, что общая сумма в 70 миллиардов евро включает 30 миллиардов евро кредитной программы Европейского Союза и 40 миллиардов евро двусторонней военной помощи союзников.
В случае согласования аналогичного обязательства на 2027 год общий объем поддержки может достичь 140 миллиардов евро за два года.
- Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.
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