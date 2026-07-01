Италия блокирует выделение Украине 70 млрд евро помощи от НАТО на 2027 год, - СМИ

Правительство Италии пока не одобряет выделение Украине 70 млрд евро военной помощи от НАТО на 2027 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Что известно

По данным издания, послы стран-членов НАТО уже согласовали проект итоговой декларации, который предусматривает предоставление Украине военной помощи, вооружения и учебной поддержки на сумму 70 млрд евро в 2026 году.

В то же время вопрос о продлении аналогичных обязательств на 2027 год остается открытым. По информации FAZ, именно Италия выступила против такого решения.

Ожидается, что представители стран Альянса проведут дополнительные консультации, чтобы достичь компромисса до начала саммита НАТО, который состоится на этой неделе в Анкаре.

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