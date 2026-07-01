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Новости Помощь Украине
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Италия блокирует выделение Украине 70 млрд евро помощи от НАТО на 2027 год, - СМИ

Италия блокирует выделение Украине 70 млрд евро от НАТО на 2027 год

Правительство Италии пока не одобряет выделение Украине 70 млрд евро военной помощи от НАТО на 2027 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Что известно

По данным издания, послы стран-членов НАТО уже согласовали проект итоговой декларации, который предусматривает предоставление Украине военной помощи, вооружения и учебной поддержки на сумму 70 млрд евро в 2026 году.

В то же время вопрос о продлении аналогичных обязательств на 2027 год остается открытым. По информации FAZ, именно Италия выступила против такого решения.

Ожидается, что представители стран Альянса проведут дополнительные консультации, чтобы достичь компромисса до начала саммита НАТО, который состоится на этой неделе в Анкаре.

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Автор: 

Италия (1744) НАТО (10723) помощь (8396) Украина (44530) блокирование (499)
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Топ комментарии
+15
Що і цим УПА в штани насрала?
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01.07.2026 10:45 Ответить
+8
Цім, що не так ? Образилися, що ми згадували про нагородження Муссоліні орденом "польського орла" ?
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01.07.2026 10:46 Ответить
+7
Ну і навіщо нам це НАТО, теж саме буде якщо ху....лостан вторгнеться у країну НАТО, хтось заблокує підтримку
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01.07.2026 10:45 Ответить

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