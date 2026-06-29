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Новости Угрозы России Дальнобойные ракеты
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МИД РФ утверждает, что НАТО совместно с Украиной разрабатывает оружие массового поражения авиабаз России

захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО и Украину в совместной подготовке к созданию вооружений, предназначенных для массированного поражения и длительного вывода из строя российских военных аэродромов и авиабаз, расположенных в глубоком тылу РФ.

Об этом говорится в комментарии Захаровой, передаетЦензор.НЕТ.

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Страх перед дальнобойным оружием и угрозы

Захарова выразила обеспокоенность в связи с перспективой появления в арсенале Украины новых совместных с Западом разработок, способных окончательно парализовать работу российской боевой авиации.

  • По её словам, речь идёт о целенаправленной подготовке к уничтожению аэродромов глубоко внутри России.

"Своими безрассудными агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания проявлять повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве вооружений, применяемых против нашей страны. Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшей эскалации", — пригрозила пресс-секретарь российского МИД.

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Обвинения в "иррациональных фантазиях"

Пытаясь приуменьшить стратегические успехи Украины на поле боя, Захарова заявила, что Североатлантический альянс якобы полностью "теряет остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска".

"Киевский режим усиливает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией в тщетной надежде спасти свое безнадежное положение на поле боя, что также, очевидно, относится к разряду иррациональных фантазий", — резюмировала российская чиновница.

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Захарова

Автор: 

НАТО (10716) россия (98106) аэродром (322) Захарова Мария (395)
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Топ комментарии
+7
Дай Бог!
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29.06.2026 22:31 Ответить
+6
Ну то й що, якщо це правда, то що тут страшного. Це прекрасно, але це тільки розробляє, от якби вже ввалили
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29.06.2026 22:31 Ответить
+2
Яка чудова новина!
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29.06.2026 22:34 Ответить

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