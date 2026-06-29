МИД РФ утверждает, что НАТО совместно с Украиной разрабатывает оружие массового поражения авиабаз России
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО и Украину в совместной подготовке к созданию вооружений, предназначенных для массированного поражения и длительного вывода из строя российских военных аэродромов и авиабаз, расположенных в глубоком тылу РФ.
Об этом говорится в комментарии Захаровой, передаетЦензор.НЕТ.
Страх перед дальнобойным оружием и угрозы
Захарова выразила обеспокоенность в связи с перспективой появления в арсенале Украины новых совместных с Западом разработок, способных окончательно парализовать работу российской боевой авиации.
- По её словам, речь идёт о целенаправленной подготовке к уничтожению аэродромов глубоко внутри России.
"Своими безрассудными агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания проявлять повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве вооружений, применяемых против нашей страны. Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшей эскалации", — пригрозила пресс-секретарь российского МИД.
Обвинения в "иррациональных фантазиях"
Пытаясь приуменьшить стратегические успехи Украины на поле боя, Захарова заявила, что Североатлантический альянс якобы полностью "теряет остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска".
"Киевский режим усиливает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией в тщетной надежде спасти свое безнадежное положение на поле боя, что также, очевидно, относится к разряду иррациональных фантазий", — резюмировала российская чиновница.
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