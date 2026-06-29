МЗС РФ стверджує, що НАТО спільно з Україною розробляє зброю для масового ураження авіабаз Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила країни НАТО та Україну у спільній підготовці до створення озброєння, призначеного для масованого ураження і тривалого виведення з ладу російських військових аеродромів та авіабаз, розташованих у глибокому тилу РФ.

Про це йдеться в коментарі Захарової, передає Цензор.НЕТ.

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Страх перед далекобійною зброєю та погрози

Захарова висловила занепокоєння через перспективи появи в арсеналі України нових спільних із Заходом розробок, які здатні остаточно паралізувати роботу російської бойової авіації.

За її словами, йдеться про цілеспрямовану підготовку до знищення летовищ глибоко всередині Росії.

"Своїми безрозсудно агресивними діями українсько-натівська зв’язка дає російським військовим додаткові підстави демонструвати підвищену увагу до будь-яких підприємств, задіяних у розробці та виробництві озброєнь, що застосовуються проти нашої країни. Саме з цих позицій ми й будемо оцінювати як нинішню ситуацію, так і перспективи її подальшого ескалаційного розвитку", - пригрозила речниця російського МЗС.

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Звинувачення в "ірраціональних фантазіях"

Намагаючись применшити стратегічні успіхи України на полі бою, Захарова заявила, що Північноатлантичний альянс нібито повністю "втрачає залишки раціональності й дрейфує в зону підвищеного ризику".

"Київський режим посилює спроби на ділі реалізувати давно плекане ним прагнення втягнути НАТО у прямий збройний конфлікт із Росією в марній надії врятувати своє безнадійне становище на полі бою, що також очевидно належить до розряду ірраціональних фантазій", – резюмувала російська чиновниця.

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