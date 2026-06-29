МЗС РФ стверджує, що НАТО спільно з Україною розробляє зброю для масового ураження авіабаз Росії
Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила країни НАТО та Україну у спільній підготовці до створення озброєння, призначеного для масованого ураження і тривалого виведення з ладу російських військових аеродромів та авіабаз, розташованих у глибокому тилу РФ.
Про це йдеться в коментарі Захарової, передає Цензор.НЕТ.
Страх перед далекобійною зброєю та погрози
Захарова висловила занепокоєння через перспективи появи в арсеналі України нових спільних із Заходом розробок, які здатні остаточно паралізувати роботу російської бойової авіації.
- За її словами, йдеться про цілеспрямовану підготовку до знищення летовищ глибоко всередині Росії.
"Своїми безрозсудно агресивними діями українсько-натівська зв’язка дає російським військовим додаткові підстави демонструвати підвищену увагу до будь-яких підприємств, задіяних у розробці та виробництві озброєнь, що застосовуються проти нашої країни. Саме з цих позицій ми й будемо оцінювати як нинішню ситуацію, так і перспективи її подальшого ескалаційного розвитку", - пригрозила речниця російського МЗС.
Звинувачення в "ірраціональних фантазіях"
Намагаючись применшити стратегічні успіхи України на полі бою, Захарова заявила, що Північноатлантичний альянс нібито повністю "втрачає залишки раціональності й дрейфує в зону підвищеного ризику".
"Київський режим посилює спроби на ділі реалізувати давно плекане ним прагнення втягнути НАТО у прямий збройний конфлікт із Росією в марній надії врятувати своє безнадійне становище на полі бою, що також очевидно належить до розряду ірраціональних фантазій", – резюмувала російська чиновниця.
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