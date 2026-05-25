МЗС України висміяло чергові погрози РФ бити по Києву: "Алкоголізм, відчай чи відсутність креативності?"

Речник МЗС Георгій Тихий

Міністерство закордонних справ України відповіло на чергові заяви Кремля щодо намірів завдати ударів по Києву, натякнувши на неадекватність таких залякувань.

Про це йдеться у дописі речника МЗС Георгія Тихого у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Опитування про Росію

Тихий нагадав, що Росія вже чотири роки й три місяці щотижня атакує Київ крилатими та балістичними ракетами, а також дронами-камікадзе, вбиваючи мирних жителів і спричиняючи руйнування.

"Сьогодні вона розігрує абсолютно "нову карту" –– погрожує… атакувати Київ. Про що це свідчить?" - іронічно зауважив речник МЗС.

Він запропонував користувачів обрати варіанти:

  • алкоголізм;
  • відчай;
  • відсутність креативності;
  • все вищезазначене.

Станом на 23:00 проголосувало 135 користувачів, майже 60% –– обрали останній варіант.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

а чому в Туреччині з турецьким міністром зовнішніх справ зустрічається не український міністр зовнішніх справ, а якийсь блуждающий по світу Умеров ?
25.05.2026 23:11 Відповісти
квартальный юмор

что по ответке?
25.05.2026 23:11 Відповісти
Таж сама, алкоголічка маячня московитів, про «весь мір в труху», як і за часів совдепії члєніна-сраліна-хрущова-брежнєва-єльцина, а тепер, і ****** з тютіною!!! Смердить дуже з вигрібної ями московитів…
25.05.2026 23:14 Відповісти
Якщо росіяни будуть намагатися кошмарити нашу столицю, наші підприємства, об'єкти прийняття рішень, ми будемо відповідно відповідати. І це буде дуже боляче для росіян, - радник міністра оборони Сергій Бескрестнов

А до цього, вони не "кошмарили"? Мабуть "лідер" видасть указ про "блекаут у москві"?
25.05.2026 23:15 Відповісти
З нєфтянки переключаться на мацкву, але то фігня, толку біля нуля, піар та трохи полякать мацквічєй та підмацквічєй. Куди вигідніше стратегічно виносотити їм нєфтянку та хімпром, основне джерело валюти на війну.
25.05.2026 23:24 Відповісти
Вам потворам смішно а людям на голову ракети летять
25.05.2026 23:15 Відповісти
Що пропонуєш? Здатися?
25.05.2026 23:21 Відповісти
По перше я не тикав, по друге де Ти знайшов в моїх словах заклик про здатися?
25.05.2026 23:24 Відповісти
Та а чого ти ниєш?
25.05.2026 23:25 Відповісти
У тебе гандонська манера спілкування, загубись в лісі
25.05.2026 23:28 Відповісти
***** пішов, кацапурла ******. Ми вас виєбемо підорів і висушимо.
25.05.2026 23:38 Відповісти
Ще раз, як було на плакаті в 2019 ?

26.05.2026 00:05 Відповісти
То тм ниєш, іди воюй ухілянт.
25.05.2026 23:59 Відповісти
Тикав, викав то дрібниці, що пропонуєш? По мені в 22 му на службі прилітило, тепер теж прилітає поруч, хоч й списався з армєйки в 23 му, але живу пгруч з аеродромом. Баллістика, крилатка, шахєди пару раз на місяць. Один за 100м. Від хати ******. То що робити,здаватися? Тікати? Нехай ті хто може виїхати й має бажання, виїзджають (жінки/діти/старі) з небезпечних регіонів
25.05.2026 23:31 Відповісти
26.05.2026 00:08 Відповісти
Як на рахунок просто вiдкрити краiну, та дати можливiсть бажаючим жити виiхати зi своiми родинами?

Чи у вас переможникiв-кордонникiв-1991 на пенсii - лише два варiанти: вмирати або вмирати?
26.05.2026 01:20 Відповісти
пропоную закрити крани з нафтою і газом, чи не на часі?
25.05.2026 23:54 Відповісти
Та вони вже 5 рік летять, що ти пропонуєш? І кацапам летять і ще більше полетять. Разʼєбошим цю піздоту в нуль, якщо не зʼєбуться.
25.05.2026 23:24 Відповісти
Покажи мені хочь один приліт ракети по московії?
25.05.2026 23:27 Відповісти
До чого тут це? Лаптям пізда, без варіантів. Буде і по мацквє і по піздє, їм гайки.
25.05.2026 23:28 Відповісти
До чого? Бо дорослі люди спілкуються мовою аргументів в дисеусіях, а не .лякають як діти.
Іди воюй ухілянт.
26.05.2026 00:08 Відповісти
Ти що, ***, не місцевий? Відстав від потягу? Чи ти москворотий лапоть?
25.05.2026 23:31 Відповісти
Як після І-ї - ніхто не хоче воювати.... Але трапилась ІІ-га...
25.05.2026 23:16 Відповісти
Самое главное так не хотели воевать что отдали гитлеру укрепы в Чехословакии в надежде что он их не обманит и не пойдет дальше .Но ка же они ошиблись в итоге и получили новую мировую войну еще более кровавую и еще более разрушительную. Это на заметку тем сдешним дебилам , думающим что если отдать раше кусок донбасса то она на этом прекратит войну.😂
25.05.2026 23:43 Відповісти
Чехословаччина віддала укрєпи, потім була окупована повністю, а в результаті пережила всю Другу світову війну, втративши 2,38% населення. Менше ніж Фінляндія, яка всю війну провоювала і чиї укрєпи ніхто не віддав.
25.05.2026 23:56 Відповісти
Ти тоже йди воюй ухілянт
26.05.2026 00:10 Відповісти
"Бийте по київлянам! Нам від цього хотьпаржом!"
25.05.2026 23:17 Відповісти
Балабольство МЗС України - це потужна і незламна відповідь на ракетні удари по Києву.
25.05.2026 23:21 Відповісти
Нам не сміятися потрібно а відповідати ударом на удар !!Щоб там зрозуміли наслідки.Є чим бити вже ,бийте так щоб завили.Влучили в будинок отримайте відповідь такуж саму.Досить з себе демократію корчити і думати що Європа прогавкає.
25.05.2026 23:25 Відповісти
Тихо. Не буди лихо.
25.05.2026 23:28 Відповісти
зелёный чёрт недавно парад разрешил проводить. сам за границу свалил ,а простой люд страдает .а потом приезжает и на руинах потужно слезу пускает
25.05.2026 23:30 Відповісти
Замість адекватної відповіді - знову "тролінг" москви.
Вони на Київ 60 ракет, ми на москву черговий комедійний висер.
25.05.2026 23:32 Відповісти
Ох набіжало зрадофілв та ботів
25.05.2026 23:33 Відповісти
Іди воюй ухілянт
26.05.2026 00:13 Відповісти
Операція з прикриття та відволікання уваги від зашквареного агента фсб росії Буратіно вовіка зеленскава.
25.05.2026 23:46 Відповісти
тiльки дурень може такими категорiями мiркувати "МЗС України висмiяло чергові погрози РФ" Не хочу тут про 22й i про 13й ( а не 14й), але варто розумiти, що це смертi людей. Я тут не про повагу до ворога, це для багатьох кiбернетика..я про прагматичний, зважений пiдхiд. Вiд себе..будьте уважнi та обережнi. Бо, як кажуть в армii.. Не якщо, а коли! Бережiть себе люди! I не дуже звертайте увагу на лже убдешникiв, якi сруть Вам у вуха. Дякую.
25.05.2026 23:48 Відповісти
Что ещё может команда шоуменов? Разгонять инфо-потужность, у них этот номер с 22-го года отлично работает.
25.05.2026 23:51 Відповісти
Тупорила безсоромна хрипата абізяна і її безмізка і безхребетна свита як завжди в своєму стилі - замість реальних дій радіють що опустили на словах старого шамкаючого діда-маніяка перед його холопами і тепер той змушений реагувати хоча б через залякування європейських дипломатів і українських цивільних.
25.05.2026 23:51 Відповісти
важливi не слова, а дii. Реальнiсть iнакша. Коли *****, починають пiсечкою називати. Ну це погано скiнчиться.
26.05.2026 00:01 Відповісти
Що не відняти так це йуморка у квартальної шобли
25.05.2026 23:57 Відповісти
давайте посміємося, кому ще не смішно? Тій матері, яка не так давно в Києві під завалами втратила двох доньок смішно? Хто наступний буде "сміятися"? Суки, висралися на людей усім своїм потужним дибілізмом.
26.05.2026 00:02 Відповісти
Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи погрози глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо переходу до «системних ударів» по Києву, наголосив, що Сполучені Штати не піддадуться на шантаж. У Держдепартаменті США підтвердили, що війна в Україні стала головною темою розмови, і дали зрозуміти, що подібні ультиматуми Кремля не змінять підтримки України.https://www.ukr.net/news/details/world/117334924.html

Ключові деталі ситуації:

Суть погроз: Лавров зателефонував Рубіо, щоб анонсувати «системні та послідовні удари» по Києву, виправдовуючи це атаками по об'єктах у РФ та на окупованих територіях. Росія також закликала іноземців та дипломатів залишити місто.Реакція США: У Вашингтоні ці погрози розцінюють як ознаку відчаю та безвиході РФ. Замість поступок, США продовжують зосереджуватися на українському питанні та забезпеченні безпеки.
26.05.2026 00:11 Відповісти
Жінка та ще й заброньована. В ухилєса згоріли обидві половини сраки одночасно.
26.05.2026 00:18 Відповісти
рашка попереджає іноземців, що будуть атакувати Київ і щоб ті певне ьули в укриттях, для українців це звична повітряна тривога. "Експромт" від МЗС вийшов дешевий, зате витриманий в стилі шапіто-2019.
