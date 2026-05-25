МЗС України висміяло чергові погрози РФ бити по Києву: "Алкоголізм, відчай чи відсутність креативності?"

Міністерство закордонних справ України відповіло на чергові заяви Кремля щодо намірів завдати ударів по Києву, натякнувши на неадекватність таких залякувань.

Про це йдеться у дописі речника МЗС Георгія Тихого у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Тихий нагадав, що Росія вже чотири роки й три місяці щотижня атакує Київ крилатими та балістичними ракетами, а також дронами-камікадзе, вбиваючи мирних жителів і спричиняючи руйнування.

"Сьогодні вона розігрує абсолютно "нову карту" –– погрожує… атакувати Київ. Про що це свідчить?" - іронічно зауважив речник МЗС.

Він запропонував користувачів обрати варіанти:

алкоголізм;

відчай;

відсутність креативності;

все вищезазначене.

Станом на 23:00 проголосувало 135 користувачів, майже 60% –– обрали останній варіант.

