МЗС України висміяло чергові погрози РФ бити по Києву: "Алкоголізм, відчай чи відсутність креативності?"
Міністерство закордонних справ України відповіло на чергові заяви Кремля щодо намірів завдати ударів по Києву, натякнувши на неадекватність таких залякувань.
Про це йдеться у дописі речника МЗС Георгія Тихого у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Опитування про Росію
Тихий нагадав, що Росія вже чотири роки й три місяці щотижня атакує Київ крилатими та балістичними ракетами, а також дронами-камікадзе, вбиваючи мирних жителів і спричиняючи руйнування.
"Сьогодні вона розігрує абсолютно "нову карту" –– погрожує… атакувати Київ. Про що це свідчить?" - іронічно зауважив речник МЗС.
Він запропонував користувачів обрати варіанти:
- алкоголізм;
- відчай;
- відсутність креативності;
- все вищезазначене.
Станом на 23:00 проголосувало 135 користувачів, майже 60% –– обрали останній варіант.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
-
Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
- Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
что по ответке?
А до цього, вони не "кошмарили"? Мабуть "лідер" видасть указ про "блекаут у москві"?
Чи у вас переможникiв-кордонникiв-1991 на пенсii - лише два варiанти: вмирати або вмирати?
Іди воюй ухілянт.
Вони на Київ 60 ракет, ми на москву черговий комедійний висер.
Ключові деталі ситуації:
Суть погроз: Лавров зателефонував Рубіо, щоб анонсувати «системні та послідовні удари» по Києву, виправдовуючи це атаками по об'єктах у РФ та на окупованих територіях. Росія також закликала іноземців та дипломатів залишити місто.Реакція США: У Вашингтоні ці погрози розцінюють як ознаку відчаю та безвиході РФ. Замість поступок, США продовжують зосереджуватися на українському питанні та забезпеченні безпеки.