МИД Украины высмеял очередные угрозы РФ нанести удары по Киеву: "Алкоголизм, отчаяние или отсутствие креативности?"
Министерство иностранных дел Украины ответило на очередные заявления Кремля о намерениях нанести удары по Киеву, намекнув на неадекватность таких угроз.
Об этом говорится в посте пресс-секретаря МИД Георгия Тихого в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Опрос о России
Тихий напомнил, что Россия уже четыре года и три месяца каждую неделю атакует Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе, убивая мирных жителей и вызывая разрушения.
"Сегодня она разыгрывает совершенно "новую карту" – угрожает… атаковать Киев. О чем это свидетельствует?" – иронично заметил спикер МИД.
Он предложил пользователям выбрать варианты:
- алкоголизм;
- отчаяние;
- отсутствие креативности;
- все вышеперечисленное.
По состоянию на 23:00 проголосовало 135 пользователей, почти 60% –– выбрали последний вариант.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
-
Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
- Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
что по ответке?
А до цього, вони не "кошмарили"? Мабуть "лідер" видасть указ про "блекаут у москві"?
Іди воюй ухілянт.
Вони на Київ 60 ракет, ми на москву черговий комедійний висер.
Ключові деталі ситуації:
Суть погроз: Лавров зателефонував Рубіо, щоб анонсувати «системні та послідовні удари» по Києву, виправдовуючи це атаками по об'єктах у РФ та на окупованих територіях. Росія також закликала іноземців та дипломатів залишити місто.Реакція США: У Вашингтоні ці погрози розцінюють як ознаку відчаю та безвиході РФ. Замість поступок, США продовжують зосереджуватися на українському питанні та забезпеченні безпеки.