МИД Украины высмеял очередные угрозы РФ нанести удары по Киеву: "Алкоголизм, отчаяние или отсутствие креативности?"

Министерство иностранных дел Украины ответило на очередные заявления Кремля о намерениях нанести удары по Киеву, намекнув на неадекватность таких угроз.

Об этом говорится в посте пресс-секретаря МИД Георгия Тихого в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Тихий напомнил, что Россия уже четыре года и три месяца каждую неделю атакует Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе, убивая мирных жителей и вызывая разрушения.

"Сегодня она разыгрывает совершенно "новую карту" – угрожает… атаковать Киев. О чем это свидетельствует?" – иронично заметил спикер МИД.

Он предложил пользователям выбрать варианты:

алкоголизм;

отчаяние;

отсутствие креативности;

все вышеперечисленное.

По состоянию на 23:00 проголосовало 135 пользователей, почти 60% –– выбрали последний вариант.

