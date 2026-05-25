МИД Украины высмеял очередные угрозы РФ нанести удары по Киеву: "Алкоголизм, отчаяние или отсутствие креативности?"

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий

Министерство иностранных дел Украины ответило на очередные заявления Кремля о намерениях нанести удары по Киеву, намекнув на неадекватность таких угроз.

Об этом говорится в посте пресс-секретаря МИД Георгия Тихого в соцсети X.

Тихий напомнил, что Россия уже четыре года и три месяца каждую неделю атакует Киев крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе, убивая мирных жителей и вызывая разрушения.

"Сегодня она разыгрывает совершенно "новую карту" – угрожает… атаковать Киев. О чем это свидетельствует?" – иронично заметил спикер МИД.

Он предложил пользователям выбрать варианты:

  • алкоголизм;
  • отчаяние;
  • отсутствие креативности;
  • все вышеперечисленное.

По состоянию на 23:00 проголосовало 135 пользователей, почти 60% –– выбрали последний вариант.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

МИД (7059) Захарова Мария (392) Тихий Георгий (80)
а чому в Туреччині з турецьким міністром зовнішніх справ зустрічається не український міністр зовнішніх справ, а якийсь блуждающий по світу Умеров ?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:11 Ответить
квартальный юмор

что по ответке?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:11 Ответить
Таж сама, алкоголічка маячня московитів, про «весь мір в труху», як і за часів совдепії члєніна-сраліна-хрущова-брежнєва-єльцина, а тепер, і ****** з тютіною!!! Смердить дуже з вигрібної ями московитів…
показать весь комментарий
25.05.2026 23:14 Ответить
Якщо росіяни будуть намагатися кошмарити нашу столицю, наші підприємства, об'єкти прийняття рішень, ми будемо відповідно відповідати. І це буде дуже боляче для росіян, - радник міністра оборони Сергій Бескрестнов

А до цього, вони не "кошмарили"? Мабуть "лідер" видасть указ про "блекаут у москві"?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:15 Ответить
З нєфтянки переключаться на мацкву, але то фігня, толку біля нуля, піар та трохи полякать мацквічєй та підмацквічєй. Куди вигідніше стратегічно виносотити їм нєфтянку та хімпром, основне джерело валюти на війну.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:24 Ответить
Вам потворам смішно а людям на голову ракети летять
показать весь комментарий
25.05.2026 23:15 Ответить
Що пропонуєш? Здатися?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:21 Ответить
По перше я не тикав, по друге де Ти знайшов в моїх словах заклик про здатися?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:24 Ответить
Та а чого ти ниєш?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:25 Ответить
У тебе гандонська манера спілкування, загубись в лісі
показать весь комментарий
25.05.2026 23:28 Ответить
***** пішов, кацапурла ******. Ми вас виєбемо підорів і висушимо.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:38 Ответить
Ще раз, як було на плакаті в 2019 ?

показать весь комментарий
26.05.2026 00:05 Ответить
То тм ниєш, іди воюй ухілянт.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:59 Ответить
Тикав, викав то дрібниці, що пропонуєш? По мені в 22 му на службі прилітило, тепер теж прилітає поруч, хоч й списався з армєйки в 23 му, але живу пгруч з аеродромом. Баллістика, крилатка, шахєди пару раз на місяць. Один за 100м. Від хати ******. То що робити,здаватися? Тікати? Нехай ті хто може виїхати й має бажання, виїзджають (жінки/діти/старі) з небезпечних регіонів
показать весь комментарий
25.05.2026 23:31 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2026 00:08 Ответить
пропоную закрити крани з нафтою і газом, чи не на часі?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:54 Ответить
Та вони вже 5 рік летять, що ти пропонуєш? І кацапам летять і ще більше полетять. Разʼєбошим цю піздоту в нуль, якщо не зʼєбуться.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:24 Ответить
Покажи мені хочь один приліт ракети по московії?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:27 Ответить
До чого тут це? Лаптям пізда, без варіантів. Буде і по мацквє і по піздє, їм гайки.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:28 Ответить
До чого? Бо дорослі люди спілкуються мовою аргументів в дисеусіях, а не .лякають як діти.
Іди воюй ухілянт.
показать весь комментарий
26.05.2026 00:08 Ответить
Ти що, ***, не місцевий? Відстав від потягу? Чи ти москворотий лапоть?
показать весь комментарий
25.05.2026 23:31 Ответить
Як після І-ї - ніхто не хоче воювати.... Але трапилась ІІ-га...
показать весь комментарий
25.05.2026 23:16 Ответить
Самое главное так не хотели воевать что отдали гитлеру укрепы в Чехословакии в надежде что он их не обманит и не пойдет дальше .Но ка же они ошиблись в итоге и получили новую мировую войну еще более кровавую и еще более разрушительную. Это на заметку тем сдешним дебилам , думающим что если отдать раше кусок донбасса то она на этом прекратит войну.😂
показать весь комментарий
25.05.2026 23:43 Ответить
Чехословаччина віддала укрєпи, потім була окупована повністю, а в результаті пережила всю Другу світову війну, втративши 2,38% населення. Менше ніж Фінляндія, яка всю війну провоювала і чиї укрєпи ніхто не віддав.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:56 Ответить
Ти тоже йди воюй ухілянт
показать весь комментарий
26.05.2026 00:10 Ответить
"Бийте по київлянам! Нам від цього хотьпаржом!"
показать весь комментарий
25.05.2026 23:17 Ответить
Балабольство МЗС України - це потужна і незламна відповідь на ракетні удари по Києву.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:21 Ответить
Нам не сміятися потрібно а відповідати ударом на удар !!Щоб там зрозуміли наслідки.Є чим бити вже ,бийте так щоб завили.Влучили в будинок отримайте відповідь такуж саму.Досить з себе демократію корчити і думати що Європа прогавкає.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:25 Ответить
Тихо. Не буди лихо.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:28 Ответить
зелёный чёрт недавно парад разрешил проводить. сам за границу свалил ,а простой люд страдает .а потом приезжает и на руинах потужно слезу пускает
показать весь комментарий
25.05.2026 23:30 Ответить
Замість адекватної відповіді - знову "тролінг" москви.
Вони на Київ 60 ракет, ми на москву черговий комедійний висер.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:32 Ответить
Ох набіжало зрадофілв та ботів
показать весь комментарий
25.05.2026 23:33 Ответить
Іди воюй ухілянт
показать весь комментарий
26.05.2026 00:13 Ответить
Операція з прикриття та відволікання уваги від зашквареного агента фсб росії Буратіно вовіка зеленскава.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:46 Ответить
тiльки дурень може такими категорiями мiркувати "МЗС України висмiяло чергові погрози РФ" Не хочу тут про 22й i про 13й ( а не 14й), але варто розумiти, що це смертi людей. Я тут не про повагу до ворога, це для багатьох кiбернетика..я про прагматичний, зважений пiдхiд. Вiд себе..будьте уважнi та обережнi. Бо, як кажуть в армii.. Не якщо, а коли! Бережiть себе люди! I не дуже звертайте увагу на лже убдешникiв, якi сруть Вам у вуха. Дякую.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:48 Ответить
Что ещё может команда шоуменов? Разгонять инфо-потужность, у них этот номер с 22-го года отлично работает.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:51 Ответить
Тупорила безсоромна хрипата абізяна і її безмізка і безхребетна свита як завжди в своєму стилі - замість реальних дій радіють що опустили на словах старого шамкаючого діда-маніяка перед його холопами і тепер той змушений реагувати хоча б через залякування європейських дипломатів і українських цивільних.
показать весь комментарий
25.05.2026 23:51 Ответить
важливi не слова, а дii. Реальнiсть iнакша. Коли *****, починають пiсечкою називати. Ну це погано скiнчиться.
показать весь комментарий
26.05.2026 00:01 Ответить
Що не відняти так це йуморка у квартальної шобли
показать весь комментарий
25.05.2026 23:57 Ответить
давайте посміємося, кому ще не смішно? Тій матері, яка не так давно в Києві під завалами втратила двох доньок смішно? Хто наступний буде "сміятися"? Суки, висралися на людей усім своїм потужним дибілізмом.
показать весь комментарий
26.05.2026 00:02 Ответить
Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи погрози глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо переходу до «системних ударів» по Києву, наголосив, що Сполучені Штати не піддадуться на шантаж. У Держдепартаменті США підтвердили, що війна в Україні стала головною темою розмови, і дали зрозуміти, що подібні ультиматуми Кремля не змінять підтримки України.https://www.ukr.net/news/details/world/117334924.html

Ключові деталі ситуації:

Суть погроз: Лавров зателефонував Рубіо, щоб анонсувати «системні та послідовні удари» по Києву, виправдовуючи це атаками по об'єктах у РФ та на окупованих територіях. Росія також закликала іноземців та дипломатів залишити місто.Реакція США: У Вашингтоні ці погрози розцінюють як ознаку відчаю та безвиході РФ. Замість поступок, США продовжують зосереджуватися на українському питанні та забезпеченні безпеки.
показать весь комментарий
26.05.2026 00:11 Ответить
Жінка та ще й заброньована. В ухилєса згоріли обидві половини сраки одночасно.
показать весь комментарий
26.05.2026 00:18 Ответить
 
 