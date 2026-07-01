Італія блокує виділення Україні 70 млрд євро допомоги від НАТО на 2027 рік, - ЗМІ

Уряд Італії поки не погоджує виділення Україні 70 млрд євро військової допомоги від НАТО на 2027 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Що відомо

За даними видання, посли країн-членів НАТО вже погодили проєкт підсумкової декларації, який передбачає надання Україні військової допомоги, озброєння та навчальної підтримки на 70 млрд євро у 2026 році.

Водночас питання продовження аналогічних зобов'язань на 2027 рік залишається відкритим. За інформацією FAZ, саме Італія виступила проти такого рішення.

Очікується, що представники держав Альянсу проведуть додаткові консультації, аби досягти компромісу до початку саміту НАТО, який відбудеться цього тижня в Анкарі.

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