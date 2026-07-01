УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10611 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
2 179 16

Італія блокує виділення Україні 70 млрд євро допомоги від НАТО на 2027 рік, - ЗМІ

Італія блокує виділення Україні 70 млрд євро від НАТО на 2027 рік

Уряд Італії поки не погоджує виділення Україні 70 млрд євро військової допомоги від НАТО на 2027 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо

За даними видання, посли країн-членів НАТО вже погодили проєкт підсумкової декларації, який передбачає надання Україні військової допомоги, озброєння та навчальної підтримки на 70 млрд євро у 2026 році.

Водночас питання продовження аналогічних зобов'язань на 2027 рік залишається відкритим. За інформацією FAZ, саме Італія виступила проти такого рішення.

Очікується, що представники держав Альянсу проведуть додаткові консультації, аби досягти компромісу до початку саміту НАТО, який відбудеться цього тижня в Анкарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ стверджує, що НАТО спільно з Україною розробляє зброю для масового ураження авіабаз Росії

Автор: 

Італія (1699) НАТО (7279) допомога (9264) Україна (7554) блокування (744)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Що і цим УПА в штани насрала?
показати весь коментар
01.07.2026 10:45 Відповісти
+5
Цім, що не так ? Образилися, що ми згадували про нагородження Муссоліні орденом "польського орла" ?
показати весь коментар
01.07.2026 10:46 Відповісти
+5
3.2 - це з 90 млрд кредиту ЄС за рахунок заморожених рашистських коштів. А 70 - це окремо від країн НАТО.
показати весь коментар
01.07.2026 11:01 Відповісти

Завантаження...

 
 