Рим спростував заяви про блокування підтримки України на саміті НАТО

Італія не блокує рішення союзників по НАТО щодо продовження військової допомоги Україні у 2027 році та не відмовляється від підтримки на цьому рівні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні інформагентства ANSA з посиланням на урядові джерела.

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Позиція Італії щодо допомоги Україні

Урядові джерела запевнили, що Італія не виступає проти фінансових зобов’язань союзників щодо підтримки України. Вони спростували інформацію, поширену німецьким виданням, про нібито блокування рішень щодо 2027 року.

"Італія не блокуватиме допомогу Україні на 2027 рік", — зазначається у повідомленні.

Також уточнюється, що країна не відмовляється від підтримки України і не виступала проти виділення 70 мільярдів євро. Спочатку йшлося лише про доцільність внесення цієї суми до підсумкової декларації саміту.

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Суперечки навколо декларації НАТО

За інформацією джерел, заперечення щодо формулювань було відкликане кілька днів тому. Раніше повідомлялося, що під час підготовки декларації союзники погодили намір надати Україні 70 мільярдів євро допомоги у 2026 році.

Дискусії точилися навколо пункту про 2027 рік. У ньому йдеться про зобов’язання забезпечити Україні щонайменше такий самий рівень підтримки і наступного року.

Зазначається, що загальна сума 70 мільярдів євро включає 30 мільярдів євро кредитної програми Європейського Союзу та 40 мільярдів євро двосторонньої військової допомоги союзників.

У разі погодження аналогічного зобов’язання на 2027 рік загальний обсяг підтримки може сягнути 140 мільярдів євро за два роки.

Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися Трамп і Зеленський.

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