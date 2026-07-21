Україна вже здобула перемогу у війні, а Путін застряг на лінії фронту, - міністр оборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже здобула перемогу у війні з Росією, якщо оцінювати нинішній стан справ крізь призму прогнозів початку повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Ansa на полях саміту в Лондоні за участю очільників оборонних відомств Великої Британії, Японії та Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Від плану "Київ за тиждень" до виснаження російської армії

Крозетто наголосив, що аналітики та світові лідери у 2022 році суттєво недооцінили потенціал української нації та ЗСУ.

"Чотири роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень", — зауважив італійський міністр, нагадавши, що навіть Вашингтон на початку повномасштабного вторгнення розробляв сценарії термінової евакуації президента України Володимира Зеленського.

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Проте реальність виявилася кардинально іншою. Нині, на його думку, окупаційні війська РФ втратили оперативний темп і несуть катастрофічні людські втрати:

"Україна все ще існує; вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для (російського диктатора – ред.) Володимира Путіна. З її погляду, вона уже перемогла, бо ніколи не мала наміру вторгнутися в Росію — вона лише захищається".

За даними італійського оборонного відомства, щомісячні безповоротні та санітарні втрати армії РФ на фронті стабільно тримаються на рівні близько 30 тисяч окупантів. Крозетто відзначив ключову роль українських безпілотних систем у нівелюванні числової переваги ворога.

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Коли закінчиться війна

Коментуючи можливі рамки та дипломатичні шляхи завершення бойових дій, Крозетто зазначив, що першим реальним сигналом готовності Москви до миру має стати хоча б короткочасне припинення обстрілів українських міст:

"Війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року", — резюмував міністр оборони Італії.

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