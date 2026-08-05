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Новини Підтримка України Італією
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Глава МЗС Італії Таяні засудив ракетно-дронову атаку РФ на Київ: Це серйозне порушення міжнародного права

Таяні засудив нічний удар РФ по Києву та підтвердив підтримку України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив нічну ракетно-дронову атаку Росії на Київ і передмістя, внаслідок якої загинули та постраждали мирні жителі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава італійської дипломатії написав у соцмережі X.

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"Удари по цивільних є неприйнятними"

"Найрішучіше засуджую останню російську ракетну атаку проти киян, яка знову спричинила смерті й поранення невинних цивільних. Бити по цивільних і по міській забудові балістичними ракетами й дронами – це серйозне порушення міжнародного права і це неприйнятно", – наголосив Таяні.

Очільник МЗС Італії також висловив співчуття родинам загиблих та всьому українському народу.

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Італія підтвердила підтримку України

Таяні запевнив, що Рим і надалі підтримуватиме Україну та працюватиме разом із європейськими й іншими партнерами для досягнення справедливого та тривалого миру.

"Італія підтверджує підтримку України і продовжить працювати разом з європейськими та іншими партнерами над досягненням справедливого й тривалого миру", – заявив він.

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Автор: 

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Топ коментарі
+5
адмін, росія і путин - пишеться з маленької літери
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05.08.2026 14:59 Відповісти
+4
Ці висери вже навіть коментувати не хочеться.
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05.08.2026 14:59 Відповісти
+1
нині міжнародне право це така гумова штука що будь-які порушення витримає і не порветься 🤔
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05.08.2026 15:00 Відповісти

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