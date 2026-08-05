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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 5 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака безпілотників на Україну

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 5 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:41 - Повідомлялося про реактивний БпЛА курсом на Одесу.

О 19:55 - КАБи на Харківщину.

Оновлена інформація

О 20:39 - Харківщина: реактивні БпЛА у напрямку Чугуєва, Балаклії.

О 21:15 - КАБи на Дніпропетровщину, Донеччину.

О 21:30 - БпЛА над Харковом. КАБи на Запоріжжя.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Глава МЗС Італії Таяні засудив ракетно-дронову атаку РФ на Київ: Це серйозне порушення міжнародного права

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