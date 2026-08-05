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РФ атакує Україну увечері 5 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 5 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:41 - Повідомлялося про реактивний БпЛА курсом на Одесу.
О 19:55 - КАБи на Харківщину.
Оновлена інформація
О 20:39 - Харківщина: реактивні БпЛА у напрямку Чугуєва, Балаклії.
О 21:15 - КАБи на Дніпропетровщину, Донеччину.
О 21:30 - БпЛА над Харковом. КАБи на Запоріжжя.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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