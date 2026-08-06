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Новости Обстрел Сум КАБами
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Россияне нанесли удар четырьмя КАБами по Сумам: двое пострадавших, повреждены дома и инфраструктура

Четыре удара КАБами по Сумам: есть пострадавшие и значительные разрушения

В ночь на 6 августа российские войска нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки пострадали как минимум два человека, также зафиксированы значительные разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По его словам, российские войска сбросили на город четыре управляемые авиабомбы, нанеся удары по гражданским объектам.

Повреждены многоэтажные дома и инфраструктура

Вблизи эпицентров взрывов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Ударной волной выбиты сотни окон.

Есть пострадавшие

По предварительным данным Сумской областной государственной администрации, в результате российской атаки по меньшей мере два человека получили ранения. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

Автор: 

обстрел (34738) Сумская область (4458) Сумы (1446) КАБ (595) Сумский район (680)
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