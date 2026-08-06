Россияне нанесли удар четырьмя КАБами по Сумам: двое пострадавших, повреждены дома и инфраструктура
В ночь на 6 августа российские войска нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки пострадали как минимум два человека, также зафиксированы значительные разрушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, российские войска сбросили на город четыре управляемые авиабомбы, нанеся удары по гражданским объектам.
Повреждены многоэтажные дома и инфраструктура
Вблизи эпицентров взрывов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Ударной волной выбиты сотни окон.
Есть пострадавшие
По предварительным данным Сумской областной государственной администрации, в результате российской атаки по меньшей мере два человека получили ранения. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.
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