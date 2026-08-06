Россияне нанесли удар четырьмя КАБами по Сумам: двое пострадавших, повреждены дома и инфраструктура

В ночь на 6 августа российские войска нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки пострадали как минимум два человека, также зафиксированы значительные разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, российские войска сбросили на город четыре управляемые авиабомбы, нанеся удары по гражданским объектам.

Повреждены многоэтажные дома и инфраструктура

Вблизи эпицентров взрывов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Ударной волной выбиты сотни окон.

Есть пострадавшие

По предварительным данным Сумской областной государственной администрации, в результате российской атаки по меньшей мере два человека получили ранения. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.