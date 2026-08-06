Росіяни вдарили чотирма КАБами по Сумах: двоє постраждалих, пошкоджені будинки та інфраструктура

У ніч на 6 серпня російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами (КАБ) по цивільній інфраструктурі Сум. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей постраждали, також зафіксовані значні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, російські війська скинули на місто чотири керовані авіабомби, завдавши ударів по цивільних об'єктах.

Пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура

Поблизу епіцентрів вибухів пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Ударною хвилею вибито сотні вікон.

Є постраждалі

За попередніми даними Сумської ОВА, внаслідок російської атаки щонайменше двоє людей зазнали поранень. Інформація про масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюється.