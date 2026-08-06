НАТО консультируется с союзниками по поводу дополнительных систем ПВО для Украины, – Рютте

Альянс проводит консультации с союзниками по вопросу дальнейшего обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны, необходимыми для защиты от российских ракетных и беспилотных атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил после беседы с президентом Украины Володимиром Зеленским.

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"Поговорил с Зеленским о последних ужасных российских ракетных и беспилотных ударах по городам Украины. Я обсуждаю с союзниками, как мы можем и в дальнейшем обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны, которые ей срочно нужны", — написал Рютте в социальной сети X.

Что этому предшествовало?

Зеленский заявил, что Украина активно работает со всеми партнерами, которые могут помочь с поставками ракет-перехватчиков. Речь идет о защите от российских ударов по гражданским объектам и людям.