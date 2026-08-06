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Новини Розмова Зеленського з Рютте
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НАТО консультується із союзниками щодо додаткових систем ППО для України, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Альянс проводить консультації із союзниками щодо подальшого забезпечення України засобами протиповітряної оборони, необхідними для захисту від російських ракетних і безпілотних атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Генсек НАТО Марк Рютте повідомив після розмови із президентом України Вололимиром Зеленським.

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"Поговорив із  Зеленським про останні жахливі російські ракетні та безпілотні удари по містах України. Я обговорюю з союзниками, як ми можемо й надалі забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, які їй терміново потрібні", – написав Рютте у соціальній мережі X.

Що передувало?

Зеленський  заявив, що Україна активно працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів. Йдеться про захист від російських ударів по цивільних об’єктах і людях.

 

Автор: 

Зеленський Володимир (26596) ППО (4356) Рютте Марк (734)
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Топ коментарі
+3
Такі довгі консультації в НАТО - роками, ****** одобрює!!
Треба побільше років…
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06.08.2026 07:27 Відповісти
+1
Консультуйтесь,консультуйтесь,чмирі. Не поспішайте.
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06.08.2026 08:04 Відповісти

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