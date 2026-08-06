НАТО консультується із союзниками щодо додаткових систем ППО для України, – Рютте
Альянс проводить консультації із союзниками щодо подальшого забезпечення України засобами протиповітряної оборони, необхідними для захисту від російських ракетних і безпілотних атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Генсек НАТО Марк Рютте повідомив після розмови із президентом України Вололимиром Зеленським.
"Поговорив із Зеленським про останні жахливі російські ракетні та безпілотні удари по містах України. Я обговорюю з союзниками, як ми можемо й надалі забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, які їй терміново потрібні", – написав Рютте у соціальній мережі X.
Що передувало?
Зеленський заявив, що Україна активно працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів. Йдеться про захист від російських ударів по цивільних об’єктах і людях.
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